Ümraniye'de 2 bin 854 öğrenci mezun oldu | Son dakika haberleri

Ümraniye'de 2 bin 854 öğrenci mezun oldu | Son dakika haberleri

Ümraniye Belediyesi'nin geleneksel sanatlar akademisinden 2 bin 854 öğrenci mezun oldu İstanbul'un Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün bünyesindeki Geleneksel Sanatlar Akademisi'nden şimdiye kadar 2 bin 854 öğrenci mezun edildi

Anadolu Ajansı Giriş: 04.11.2024 - 14:53 Güncelleme: 04.11.2024 - 14:53 facebook

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