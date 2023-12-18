Ümraniye'de 2 katı atık depolama alanında yangın
İstanbul Ümraniye'de 2 katı atık depolama alanında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Ümraniye'de 2 katı atık depolama alanında çıkan yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Hoca Nasrettin Caddesi'nde bulunan 2 ayrı katı atık depolama sahasında henüz belirlenemeyen nedenle aynı anda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
AA'nın haberine göre; polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
Yangın söndürme çalışmalarına iş makineleri de destek verdi. Yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.