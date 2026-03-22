Ümraniye'de parkta cansız beden bulundu
İstanbul Ümraniye'de bir parkta erkeğe ait cansız beden bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 22.03.2026 - 04:11
Ümraniye ilçesi Dudullu Mahallesi Baraj Yolu üzerindeki parkta bir erkeğe ait cansız beden bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmanın ardından cansız beden ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
