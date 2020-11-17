DHA

Olay, saat 20.00 sıralarında Ümraniye Şerifali Mahallesi'nde bulunan bir firmaya ait şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Alibeyköy'den Afyon'a gitmek için kafasındaki motosiklet kaskıyla şehirlerarası otobüse binen kimliği belirsiz bir kişi, otobüsteki yolcuların dikkatini çekti ve ondan şüphelenen yolcular durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şüphelinin kaskının içinden sarkan kabloları fark etti.

Şüpheli polis ekiplerine kendisine birilerinin kaskı taktığını söylemesi üzerine ekipler otobüsteki yolcuları tahliye ederek olay yerine bomba imha ekibi istedi. Polisler, şüphelinin ellerin kelepçeleyerek hareket kabiliyetini kısıtladı. Bomba imha ekipleri, şüphelinin kaskını, içindeki kabloları ve bez parçalarını büyük bir titizlikle çıkarttı. Ekipler şüphelinin yakınlarına ulaştı ve kendisinin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi. Üzeri aranan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.