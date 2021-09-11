Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol 1. Lig Ümraniyespor
ABONE OL

Ümraniyespor: 2 - Bandırmaspor: 0

TFF 1. Lig’in 4. haftasında lider Ümraniyespor sahasında karşı karşıya geldiği Bandırmaspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti ve puanını 12'ye yükseltti

Ümraniyespor: 2 - Bandırmaspor: 0

TFF 1. Lig’in 4. haftasında lider Ümraniyespor sahasında karşı karşıya geldiği Bandırmaspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti ve puanını 12'ye yükseltti.

Maçtan dakikalar

22. dakikada Okan Alkan’ın ceza sahası içinde Ercan Coşkun’a yaptığı müdahaleyi hakem penaltı olarak değerlendirdi.
24. dakikada del Valle’nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti. 1-0
26. dakikada sol taraftan içeri çevrilen topa kale önünde Glumac’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
57. dakikada Burak Süleyman’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bentley bekletmeden çok sert vurdu ancak kaleci Burak gole izin vermedi.
72. dakikada Kerim’in pasında ceza sahası içine sarkan Keny, çaprazdan sert vurdu ancak kaleci Burak bu pozisyonda topu kornere gönderdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanında
FUTBOL Galatasaray 5 eksik
Almanlar milli maçlarda Kerem´i izletti
FUTBOL Almanlar onu izletti
A Milli Takım'da yeni hoca kim olacak? İşte adaylar
FUTBOL Yeni hoca kim olacak?
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor ne zaman, saat kaçta? İşte BJK'nin muhtemel 11
FUTBOL Sergen Yalçın kararını verdi!
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? Beşiktaş maç kadrosu
FUTBOL Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta başlayacak?
Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi tamamlandı
FUTBOL Arda Turan'dan moral ziyareti
Son dakika haberi | Milli Takım'da Hamit Altıntop'a yeni görev
FUTBOL Milli Takım'da yeni dönem
Yeni Malatyaspor, Adem Büyük ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
FUTBOL Adem Büyük ile 3 yıllık sözleşme!
Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? TS-GS derbi maçı hangi kanalda?
FUTBOL Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman?
Sinan Gümüş: Kendimi Fenerbahçe'den büyük görmedim
FUTBOL Sinan Gümüş'ten Fenerbahçe açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.