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Ümraniyespor - Jorge Jesus arasında stat gerginliği devam etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ederken iki kulüp arasındaki stat gerginliği maçın ardından da devam etti. Jorge Jesus "Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim" ifadelerini kullanırken Ümraniyespor bu açıklamayı 'samimi' bulmadı

Ümraniyespor - Jorge Jesus arasında stat gerginliği devam etti
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-1 yenerek zirve takibini sürdürürken iki kulüp arasındaki stat gerilimi mücadelenin ardından da sürdü.

Bu maçta yenilmiş olsalar bunu stat şartlarına bağlayıp bağlamayacağı da sorulan Jesus, şu yanıtı verdi:

"Bugün kazanamasak asla stadı bahane edemezdik. Çünkü harika bir zemin vardı. Aynı zamanda küçük de olsa, şartları iyi, güzel bir stat burası. Bizi de çok iyi bir şekilde karşıladılar. Ben aslında cümlelerimde yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Galatasaray ve Trabzonspor, Ümraniye'ye karşı oynadıklarında, Olimpiyat Stadı'nda oynadıkları için bu maçın da orada oynanması farklı bir senaryo yaratabilirdi diye düşünmüştüm. Belki tribünde 15-20 bin taraftar olabilirdi, bu anlamda demek istemiştim. Maça daha farklı bir açıdan bakmak istemiştim. Bu yüzden bunları söyledim. Eğer yanlış anlaşıldıysam Ümraniyespor Başkanı'ndan özür diliyorum. Ben asla stat veya Ümraniye taraftarlarının takımlarına olan aşklarıyla ilgili bir şey söylemek istememiştim. Sadece farklı bir fikir belirtmek istemiştim."

ÜMRANİYESPOR BAŞKANI AKSAR: YENİLSE ÖZÜR DİLEMEZDİ

Hangi Kredi Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a yine tepki gösterdi. Aksar, konuyla ilgili olarak Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Fenerbahçe ile maçımız berabere bitse, Jorge Jesus özür dilemezdi." dedi.

Aksar ayrıca "15 puanımız hakemle gitti. İptal edilen golden önce Michy Batshuayi yumruk atıyor. Maçtan sonra açıklama yapıyorlar, bunlar tamamen algı." ifadelerini kullandı.

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