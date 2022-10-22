Ümraniyespor stadına kavuştu

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Ümraniyespor, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla yenilenme çalışmasının bittiği Ümraniye Şehir Stadı’nın açılışını yaptı. Ümraniyespor, 2022-2023 sezonunun başında yenileme çalışmasına soktuğu Şehir Stadı’nın çalışmalarını bitirdi. Bu sezon Süper Lig’de geride kalan 5 iç saha karşılaşmasını evinden uzakta oynayan İstanbul temsilcisi, Karagümrük maçıyla stadına kavuşmuş oldu. Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor, bu sezon evinden uzak oynadığı 5 iç saha müsabakasında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak hanesine sadece 1 puan yazdırabildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR