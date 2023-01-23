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Recep Uçar'dan hakem tepkisi: "Fenerbahçeliler bile 'faul' dedi"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maçın ardından hakemleri hedef alan açıklamalarda bulundu.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar'dan hakem tepkisi:
HABERTURK.COM / Ajanslar

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada hakemlere sert tepki gösterdi.

Recep Uçar "Ülkedeki en nezaketli teknik adamlardan biriyim ama kart görüyorum. Bizim yediğimiz golden önce kaç faul var, bakalım. Bizim hiçbir pozisyonumuza bakılmıyor. Bizim attığımız ikinci golden önce faul var. Ben haksızlık istemiyorum ama hakemler beni çıldırttı." ifadesini kullandı.

"FENERBAHÇELİLER BİLE 'FAUL' DİYOR"

Fenerbahçe yedek kulübesinin, ikinci golden önce Geraldo'ya faul yapıldığını kabul ettiğini belirten Recep Uçar "Trabzonspor maçında 3 penaltımız verilmedi. Kayserispor maçı, Gaziantep maçında verilen aptalca penaltı... Bizim canımız yandı! En kısıtlı imkanlara sahip takımız. Fenerbahçe kulübesindeki herkes bizim ikinci gol için faul diyor ama bizim yediğimiz ikinci gol için de 'Haklısın, faul vardı hocam' dediler."dedi.

"BENİM CANIM ÇOK YANIYOR"

Recep Uçar sözlerini şöyle noktaladı: "Ben mazeret üretmem, sonuncuysak sebebi benim ama yeter artık. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray en ufak şeyde TFF'yi basıyor ve en ufak şeyde lehlerine her şey değişiyor. Şu gri pozisyonlarda da bir kez bize dönsün! Benim canım çok yanıyor."

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