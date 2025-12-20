Habertürk
        Haberler Magazin Umut Akyürek yaşadığı en yıkıcı anı anlattı: O günden beri antidepresan kullanıyorum - Magazin haberleri

        Umut Akyürek yaşadığı en yıkıcı anı anlattı: O günden beri antidepresan kullanıyorum

        Şarkıcı Umut Akyürek, katıldığı programda hayatındaki en yıkıcı anı anlattı. Kızını hastaneye yatırmak zorunda kaldığı süreci paylaşan Akyürek; "O günden beri antidepresan kullanıyorum" dedi

        Giriş: 20.12.2025 - 22:55 Güncelleme: 20.12.2025 - 22:55
        "O günden beri antidepresan kullanıyorum"
        Şarkıcı Umut Akyürek, katıldığı bir programda özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Akyürek’e, "Hayatında zorunda kaldığın en yıkıcı an neydi?" sorusu yöneltildi. Akyürek, bu soruya duygusal ifadelerle yanıt verdi. Şarkıcı, çocuğunu hastaneye yatırmak zorunda kaldığı anın hayatındaki en yıkıcı dönem olduğunu belirtti.

        Umut Akyürek, yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı; "Çocuğumu hastaneye yatırmak… O ilk yatırış çok korkunçtu. Orada adeta duvara tosladım. İçimde büyük bir boşluk oluştu. Aman ya Rabbim, o duyguyu anlatamam. O günden beri antidepresan kullanıyorum ve hâlâ bırakamadım. Her şey çok anlamsız geldi; hayat, mayat… ‘Öleyim’ dedim ama ölemiyorsun da, çünkü çocuğun var. Çok dibi gördüm."

        Öte yandan Umut Akyürek, geçtiğimiz yıl kızı Melek Bal Ertuğrul’un yaşadığı zorlu süreçle ilgili de açıklamalarda bulunmuştu. Akyürek, kızının kriz geçirdiği anlarda kendisini odasına kilitlediğini ve bu dönemde eşi Oktay Ertuğrul ile birlikte oldukça zor günler yaşadıklarını dile getirmişti.

        Umut Akyürek, kızının yasaklı madde kullandığını, bunun da ciddi psikolojik sorunlara yol açtığını açıklayarak, kriz anlarında bilinçsiz davranışlar sergilediğini ifade etmişti. Melek Bal Ertuğrul’un bir süre tedavi gördüğü de kamuoyuyla paylaşılmıştı.

        #umut akyürek
