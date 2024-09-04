Umut Avcı hayatını kaybetti
Oyuncu Umut Avcı, 44 yaşında hayata veda etti. Avcı, bugün Edirne Eski Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'na defnedilecek
Umut Avcı, 44 yaşında hayatını kaybetti. Avcı'nın vefat haberi oyuncunun sosyal medya hesabından "Canımız Umut'umuzu kaybettik" sözleriyle duyuruldu.
Acı haberin ardından Sadri Alışık Kültür Merkezi de sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Sadri Alışık Kültür Merkezi İstanbul mezunlarımızdan, tiyatromuzun pek çok oyununda yer almış değerli oyuncumuz Umut Avcı'yı genç yaşta kayıp etmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli oyuncumuz Umut'a Allah'tan rahmet, başta ailesi ve sevdikleri olmak üzere tüm SAKM ailesine başsağlığı dileriz. Seni her zaman gülen yüzün ve sevgi dolu kalbinle hatırlayacağız Umut."
"ÇOK YETENEKLİ BİR DOSTUMU KAYBETTİM"
Oyuncu Levent Can, Umut Can ile yıllar önce bir tiyatro oyununda oynadığını ifade ederek üzüntüsünü şu sözlerle ifade etti; "Çok üzüldüğüm bir haber bu... Yaklaşık 7 yıl önce 'Gugukkuşu’ oyunu ile aynı sahneyi paylaştığım çok yetenekli ve çok iyi kalpli bir dostumu kaybettim."
Umut Avcı, bugün Edirne Eski Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Yenişehir Mezarlığı'na defnedilecek.
Öte yandan Umut Avcı başta 'Hep Yek', 'VerKaç', 'Ailece Şaşkınız', 'Bir Zamanlar Kıbrıs' ve 'Kıbrıs Zafere Doğru' isimli filmlerin yanı sıra; 'Esaretin Bedeli', 'Takım Çantası', 'Gugukkuşu', 'Orjinak Kopya' gibi bir çok tiyatro oyununda da yer almıştı.