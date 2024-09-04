Umut Avcı hayatını kaybetti

"ÇOK YETENEKLİ BİR DOSTUMU KAYBETTİM"

Oyuncu Levent Can, Umut Can ile yıllar önce bir tiyatro oyununda oynadığını ifade ederek üzüntüsünü şu sözlerle ifade etti; "Çok üzüldüğüm bir haber bu... Yaklaşık 7 yıl önce 'Gugukkuşu’ oyunu ile aynı sahneyi paylaştığım çok yetenekli ve çok iyi kalpli bir dostumu kaybettim."