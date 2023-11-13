Umut Evirgen Serenay Sarıkaya'yı sildi
Alina Boz ile aşk yaşayan Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenmişti. Evirgen, yaşananların ardından tedbir amaçlı eski aşkını sildi
Şimdilerde oyuncu Alina Boz ile aşk yaşamaya başlayan işletmeci Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde büyük bir poz kırmıştı. Evirgen, sosyal medya hesabından eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenmişti.
Durumu geç de olsa fark eden Umur Evirgen, beğenisini geri çekmiş ancak bu durumun günlerce konuşulmasına engel olamamıştı.
Yaşananların ardından Umut Evirgen, bu durumu tekrarlamamak için tedbir amaçlı bir hamlede bulundu.