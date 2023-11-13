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        Haberler Magazin Umut Evirgen, eski aşkı Serenay Sarıkaya'yı sildi - Magazin haberleri

        Umut Evirgen Serenay Sarıkaya'yı sildi

        Alina Boz ile aşk yaşayan Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenmişti. Evirgen, yaşananların ardından tedbir amaçlı eski aşkını sildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 10:02 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:40
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        Şimdilerde oyuncu Alina Boz ile aşk yaşamaya başlayan işletmeci Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde büyük bir poz kırmıştı. Evirgen, sosyal medya hesabından eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenmişti.

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        Durumu geç de olsa fark eden Umur Evirgen, beğenisini geri çekmiş ancak bu durumun günlerce konuşulmasına engel olamamıştı.

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        Yaşananların ardından Umut Evirgen, bu durumu tekrarlamamak için tedbir amaçlı bir hamlede bulundu.

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        Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Umut Evirgen, sosyal medyada takip ettiği eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı sildi.

        #umut evirgen
        #serenay sarıkaya
        #Alina Boz
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