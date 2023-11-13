Şimdilerde oyuncu Alina Boz ile aşk yaşamaya başlayan işletmeci Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde büyük bir poz kırmıştı. Evirgen, sosyal medya hesabından eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenmişti.

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Durumu geç de olsa fark eden Umur Evirgen, beğenisini geri çekmiş ancak bu durumun günlerce konuşulmasına engel olamamıştı.