Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya'yı sildi - Magazin haberleri

        Umut Evirgen Serenay Sarıkaya'yı sildi

        Alina Boz ile aşk yaşayan Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenmişti. Evirgen, yaşananların ardından tedbir amaçlı eski aşkını sildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 11:03 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Şimdilerde oyuncu Alina Boz ile aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde büyük bir pot kırmıştı. Evirgen, sosyal medya hesabından eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenmişti.

        2

        Durumu geç de olsa fark eden Umut Evirgen, beğenisini geri çekmiş ancak bu durumun günlerce konuşulmasına engel olamamıştı.

        3

        "ELİ ÇARPMIŞTIR" DEMİŞTİ

        Olay sonrası Alina Boz, bu konuyla ilgili sorulara şu yanıtı vermişti: Olur mu öyle şey ya... Eli çarpmıştır, bir şeydir. Açıkcası sosyal medyaya o kadar bakmıyoruz. Ben de o kadar kullanmıyorum. Aramızda öyle bir diyolag ya da bu durumun konuşması geçmedi.

        4

        Yaşananların ardından Umut Evirgen, bu durumu tekrarlamamak için tedbir amaçlı bir hamlede bulundu.

        5

        ESKİ AŞKINI SİLDİ

        Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Umut Evirgen, sosyal medyada takip ettiği eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı sildi.

        #umut evirgen
        #serenay sarıkaya
        #Alina Boz
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Gallant: Beyrut da Gazze gibi olabilir
        Gallant: Beyrut da Gazze gibi olabilir
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        ABD'den Suriye'ye operasyon
        ABD'den Suriye'ye operasyon
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        "Tecrübe başka bir şey"
        "Tecrübe başka bir şey"
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Ünlü ceketi satıldı
        Ünlü ceketi satıldı
        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!
        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"