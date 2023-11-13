Umut Evirgen Serenay Sarıkaya'yı sildi

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"ELİ ÇARPMIŞTIR" DEMİŞTİ

Olay sonrası Alina Boz, bu konuyla ilgili sorulara şu yanıtı vermişti: Olur mu öyle şey ya... Eli çarpmıştır, bir şeydir. Açıkcası sosyal medyaya o kadar bakmıyoruz. Ben de o kadar kullanmıyorum. Aramızda öyle bir diyolag ya da bu durumun konuşması geçmedi.