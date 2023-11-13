Umut Evirgen Serenay Sarıkaya'yı sildi
Alina Boz ile aşk yaşayan Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenmişti. Evirgen, yaşananların ardından tedbir amaçlı eski aşkını sildi
Şimdilerde oyuncu Alina Boz ile aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde büyük bir pot kırmıştı. Evirgen, sosyal medya hesabından eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenmişti.
Durumu geç de olsa fark eden Umut Evirgen, beğenisini geri çekmiş ancak bu durumun günlerce konuşulmasına engel olamamıştı.
"ELİ ÇARPMIŞTIR" DEMİŞTİ
Olay sonrası Alina Boz, bu konuyla ilgili sorulara şu yanıtı vermişti: Olur mu öyle şey ya... Eli çarpmıştır, bir şeydir. Açıkcası sosyal medyaya o kadar bakmıyoruz. Ben de o kadar kullanmıyorum. Aramızda öyle bir diyolag ya da bu durumun konuşması geçmedi.