Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz boşanıyor
Oyuncu çift Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz, 6 yıllık evliliklerini bugün noktalıyor
2018'de evlenen Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz, 2019'da da oğulları Dora'yı kucaklarına almıştı.
Geçtiğimiz ağustos ayında çiftten ayrılık haberi geldi. Sevilay Tilda Oğuz, boşanacaklarını duyurmuştu. İkilinin boşanma davası bugün görülecek.
Sevilay Tilda Oğuz; "Soranlar için; evet, boşanıyoruz. Süreç başladı. Davamız görülüyor. Dora'mız var, suyun bulanmasını istemedim. Bu süreçte katılamadığımız davetleriniz ve ötelediğim randevularınız için affola. Hepimiz için güzellikler diliyorum. Her birinizi de sevgiyle kucaklıyorum" demişti.