Un kurabiyesi tarifi, nasıl yapılır?

Un kurabiyesi özellikle; çay ve kahveye yakışan çok lezzetli ve herkesin sevdiği bir kurabiyedir. Ancak nedense pek pastanelerden aldığımız gibi olmuyor. Bu vereceğimiz tarif de tam pastane usulü un kurabiyesi. Denemekte fayda var!
Un Kurabiyesi Tarifi Malzemeleri:
- 6 su bardağı un,
- 3 su bardağı pudra şekeri,
- 250 gr margarin,
- 1 paket vanilya,
- 1 su bardağı sıvı yağı,
- 1,5 paket kabartma tozu.
Un Kurabiyesi Tarifi Hazırlanışı:
- Öncelikle margarin eritilerek orta ateşte pembe renk alana kadar yaklaşık 20 dakika kaynatılır.
- İyice köpürür ve yanmaması için ocaktan indirilir ve bekletilir.
- Köpük sönünce içine sıvı yağ ilave edilir ve ılıtılır.
- Sonra pudra şekeri eklenerek karıştırılır.
- Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve vanilya harmanlanarak karıştırılır.
- Unun ortası açılarak yağ içine dökülür.
- Yedirerek karıştırılması sağlanır.
- Sonra toparlanan hamurdan parçalar alınarak istenilen şekil (oval, yuvarlak, dikdörtgen) verilir ve üzerine hafif bastırılır ya da çatalla çizilebilir.
- Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizilir.
- Önceden ısıtılan fırında 175°C de altı ve üstü kızartılır.
- Fırından çıkarılarak tepsi de soğumaya bırakılır.
- Üzerine pudra şekeri ekilerek servise hazır hale getirilir.
- Afiyet olsun!
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