Un kurabiyesi tarifi, nasıl yapılır?

Un kurabiyesi özellikle; çay ve kahveye yakışan çok lezzetli ve herkesin sevdiği bir kurabiyedir. Ancak nedense pek pastanelerden aldığımız gibi olmuyor. Bu vereceğimiz tarif de tam pastane usulü un kurabiyesi. Denemekte fayda var!

Un Kurabiyesi Tarifi Malzemeleri:

6 su bardağı un,

3 su bardağı pudra şekeri,

250 gr margarin,

1 paket vanilya,

1 su bardağı sıvı yağı,

1,5 paket kabartma tozu.

Un Kurabiyesi Tarifi Hazırlanışı: