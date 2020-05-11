Un, şeker, su ölçü tablosu

Yemek ya da tatlı yaparken en çok karıştırılan konulardan biri ölçüm tablolarıdır. Eğer ölçü eksik ya da fazla olursa yapacağımız tatlı tam istediğimiz gibi olmayabilir. Bunun için 1 Su bardağı 1 Çay bardağı ya da 1 yemek kaşığı Kaç Gramdır? Sorularının yanıtımı hazırladık. İşte mutfağınızın başköşesinde asılı durması gereken ölçüm tablosu

İstenilen lezzette bir tarif hazırlamanızın en önemli noktası doğru malzemenin doğru ölçülerde kullanılmasıdır. Malzemelerin ölçülendirilmesi, kütle ölçmek için kullanılan kilogramın ya da sıvı hacim ölçüsü olan litrenin oranlanması ile gerçekleştirilir. Diğer bir deyişle katı malzemeler gram ya da kilogram sıvılar malzemeler ise mililitre, santilitre ya da litre gibi değerler ile ölçeklendirilirler. Bu şekilde ki ölçülendirmeye de teknik ölçü denir.

Diğer bir ölçülendirme şekli ise mutfaklarda elimizin altında bulunan kahve fincanı, su ya da çay bardağı ayrıca yemek, tatlı ya da çay kaşıkları gibi ekipmanlar aracılığı ile gerçekleştirilen ölçülendirmedir. Mutfak ekipmanları aracılığı ile gerçekleştirilen bu ölçülendirmeye de pratik ölçülendirme adı verilmektedir.

Hazırlanacak yemek, tatlı ya da herhangi bir yiyeceğin malzemelerini hazırlarken genellikle pratik olan kap ya da kaşıklardan faydalanarak ölçeriz. Ancak mutfaktan mutfağa farklılık gösteren su bardağı, çay bardağı, fincan ya da yemek, tatlı, çay kaşığı gibi kullanılan pratik ölçü materyalleri ile ölçünün tam tutmamasına bu sebeple de lezzet, kıvam gibi sorunlara sebep olabilir. Özellikle pasta, tatlı ve hamur işi tariflerinde verilen ölçüleri tam uygulamak lezzet için gereklidir. Bazı tariflerde 1 – 2 gr farklılık bile, hazırlanan tarifin kıvamına, lezzetine, pişip pişmemesine etki edebilir.

Sizler için hazırladığımız ölçüm tablomuzda temel olan ve en sık kullanılan malzemelerin hangi materyalde kaç gram ettiğini öğrenebilirsiniz.

Ölçü Birim Çevirici

Gram (g)

Kilogram (kg)

Çay K. (tsp)

Yemek K. (tbsp)

Bardak (cup)

Mililitre (ml)

Su Bardağı (cup) Sıvı Ölçü Kılavuzu

Amerika US ölçü birimi = 1 cup = 1 su bardağı ölçüsü ile eşdeğerdir.

Su Bardağı (cup) Sıvı Mililitre (ml)

1 su bardağı 240 ml

3/4 su bardağı 180 ml

2/3 su bardağı 160 ml

1/2 su bardağı 120 ml

1/3 su bardağı 80 ml

1/4 su bardağı 60 ml

Yemek Kaşığı/Çorba Kaşığı Sıvı Ölçüleri

Amerika US birimi = 1 tablespoon (tbsp) = 1 yemek kaşığı ölçüsü ile eşdeğerdir.

Yemek Kaşığı (tbsp) Sıvı Mililitre (ml)

1 yemek kaşığı 15 ml

2 yemek kaşığı 30 ml

3 yemek kaşığı 45 ml

4 yemek kaşığı 60 ml

5 yemek kaşığı 75 ml

Çay Kaşığı/Tatlı Kaşığı Sıvı Ölçüleri

Amerikan US ölçü birimi = 1 teaspoon (tsp) = 1 çay kaşığı ölçüsü ile eşdeğerdir.

Tatlı Kaşığı (tsp) Sıvı Mililitre (ml)

1 çay kaşığı 5 ml

2 çay kaşığı 10 ml

3 çay kaşığı 15 ml

4 çay kaşığı 20 ml

5 çay kaşığı 25 ml

Su Bardağı - Yemek Kaşığı – Tatlı Kaşığı Arasındaki Dönüşümü

Su Bardağı (cup) Ölçüsü Yemek Kaşığı (tbsp) Çay Kaşığı (tsp)

1 su bardağı 16 yemek kaşığı ya da 48 çay kaşığı

3/4 su bardağı 12 yemek kaşığı ya da 36 çay kaşığı

2/3 su bardağı 11 yemek kaşığı ya da 32 çay kaşığı

1/2 su bardağı 8 yemek kaşığı ya da 24 çay kaşığı

1/3 su bardağı 5 yemek kaşığı ya da 16 çay kaşığı

1/4 su bardağı 4 yemek kaşığı ya da 12 çay kaşığı

Un = Gram Dönüştürme

Un Gram (g)

1 su bardağı 140 gram

3/4 su bardağı 105 gram

2/3 su bardağı 93 gram

1/2 su bardağı 70 gram

1/3 su bardağı 47 gram

1/4 su bardağı 35 gram

1 yemek kaşığı 9 gram

Şeker = Gram Dönüştürme

Şeker Gram (g)

1 su bardağı 200 gram

3/4 su bardağı 150 gram

2/3 su bardağı 135 gram

1/2 su bardağı 100 gram

1/3 su bardağı 70 gram

1/4 su bardağı 50 gram

1 yemek kaşığı 13 gram

Su/Süt = Gram Dönüştürme

Su/Süt Gram (g)

1 su bardağı 240 gram

3/4 su bardağı 180 gram

2/3 su bardağı 160 gram

1/2 su bardağı 120 gram

1/3 su bardağı 80 gram

1/4 su bardağı 60 gram

1 yemek kaşığı 15 gram