Sahada, oyunu güzelleştirmeye çalışan bir Trabzonspor olduğunu vurgulayan Karaman, şunları söyledi:

"Ortaya çıkan tablodan memnunum ama halen bireysellikler var ve zaman zaman konsantrasyon kayıpları yaşıyoruz. Bu konsantrasyon kayıpları da bazen gol, bazen de beklemediğimiz pozisyon olarak yansıyor. Bu durumu da çözmeye gayret göstereceğiz. Kaybedilen iki puan var ama ben yine de oyuncularımı tebrik ediyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ