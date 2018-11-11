Milli ara dönüşünde Erzurum, Antalya ve Bursa beraberlikleriyle zirve yarışında büyük fırsatlar tepen Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman eleştiri oklarının hedefi oldu. Önceki akşam Malatya karşısına yara sarmak ve kritik Fenerbahçe maçı öncesinde moral depolamak için çıkan Trabzonspor, büyük bir hezimete uğradı. Savunmada yapılan büyük hatalar nedeniyle sarı-siyahlı ekip karşısında 5-0'lık ağır bir yenilgi alan Karadeniz temsilcisinde Ünal Karaman'ın geleceği ciddi bir şekilde tartışılmaya başlandı.



AĞAOĞLU İLE ZİRVE



Hem takımın son 4 maçta kazanamaması hem de bu sezon 6 deplasman sınavından yalnızca 1 galibiyet çıkarılması genç çalıştırıcının hedef tahtasına oturmasına neden oldu. Bunun üzerine Karaman, dün Başkan Ahmet Ağaoğlu ile küçük bir zirve yaptı.



Fanatik'in haberine göre başarısız sonuçların sorumluluğunu üstüne alan Karaman'ın, "Son dönemde iyi oynadığımız maçlardan istediğimiz sonuçları alamadık. Ancak Malatya mağlubiyeti hem oyun hem de skor olarak kabul edilemez. Trabzonspor'a yakışmayacak çok ağır bir sonuç aldık. İsterseniz görevi bırakmaya hazırım" dediği öğrenildi. Ancak Ahmet Ağaoğlu'nun bu karar için aceleci davranmayacağı ve önümüzdeki günlerde yönetim kurulu ile bir araya geleceği kaydedildi.







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