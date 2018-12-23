Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, “9 bin taraftarımızın cezalı olduğu ortam içerisinde tribünleri dolduran taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. İkinci teşekkür ise sezon başından beri takım olma yolunda ne yapmaları gerekiyorsa özverili bir şekilde çalışan yerlisi, yabancısı, kontenjan oyuncusu ayırt etmeksizin o özveriyi göstererek çoğu müsabakada sakat oynayarak o forma için gereken her türlü şeyi yapan bütün oyuncularıma ve sıkıntılı başladığımız bir süreç içerisinde her şeye rağmen bizlere o mücadelenin güzelliğini gösterip iyi bir sonuçla beraber ilk yarıyı bitirmemize fırsatı verdikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
Kaybetmeyi sevmediğini dile getiren Karaman, “Bugün zorluğumuz vardı. Önemli bölgelerde kilit bölgelerde oyuncularımız yoktu ama takım olmak böyle bir şey. Yerine kullandığımız oyuncular o samimi gayretlerini, duruşlarını gösterdiler. Bize bu mutluluğu yaşattılar. Kazandığımız için mutluyum. Kaybetmeyi sevmiyorum. Tabii ki üzüldüğümüz müsabakalar var. Ben 1996 yılını unutmuş değilim. Bazen acısı içime kor gibi oturur. Ama maalesef spor böyle bir iş” şeklinde konuştu.
Oyuncuların farklı özelliklerini kullanmaya gayret göstereceklerini vurgulayan Karaman, “Kucka sakatlıktan döndü. Sosa bizim için önemli bir oyuncu. Şuan baktığımızda Sosa ve Onazi yok. Bu durumda mazeret üretmedik. Başka oyuncularımızdan farklı özelliklerini kullanmaya gayret göstereceğiz. Belki oyun karakterimizi değiştireceğiz. Belki bir farklılık yapacağız ama mutlaka ve mutlaka elimizdeki en doğru oyuncularla beraber aklı ve yüreği saha içerisinde olan bir kadro seçip göndereceğiz. Dışarıdan arkadaşları da destekleyecek. Bunu handikap olarak görmeyeceğiz” diye konuştu.
Futbolcuların gençlik hassasiyetlerini normal karşıladıklarını söyleyen Karaman, “Bizim ilk devremiz bitti. Kupa maçına başlayacağız. Daha sonra oynayacağımız Balıkesir maçını kupada, Başakşehir maçını ise ligde kazanmak istiyorum. Benim hedefim şuan itibariyle budur. Futbolcularımızın gençlik hassasiyetlerini normal karşılıyoruz. Onların içerisinde kopan fırtına mutlaka bazı fırtınaların yansımasıdır” ifadelerini kullandı.
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