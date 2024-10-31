Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya UNICEF: Lübnan'daki savaş çocukların hayatlarını altüst ediyor - Dünya haberleri | Dış Haberler

        UNICEF: Lübnan'daki savaş çocukların hayatlarını altüst ediyor

        Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, "Lübnan'da devam eden savaş, çocukların hayatlarını altüst ediyor ve birçok durumda ciddi fiziksel yaralar ve derin duygusal izler bırakıyor." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 23:12 Güncelleme: 31.10.2024 - 23:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Lübnan'daki savaş çocukların hayatlarını altüst ediyor"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Lübnan'da artan gerginliğin çocuklara etkisine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Lübnan'da, 4 Ekim'den bu yana her gün en az bir çocuğun öldürüldüğüne ve 10 çocuğun yaralandığına dikkati çeken Russell, aylarca süren sürekli bombalamalardan dolayı ise fiziksel olarak zarar görmeden kurtulan binlerce çocuğun etraflarındaki şiddet ve kaos nedeniyle derin bir endişe yaşadığını vurguladı.

        Russell, "Lübnan'da devam eden savaş, çocukların hayatlarını altüst ediyor ve birçok durumda ciddi fiziksel yaralar ve derin duygusal izler bırakıyor." uyarısında bulundu.

        REKLAM

        Yıkıcı bilançonun her geçen gün arttığını kaydeden Russell, Lübnan genelinde çocukların duygusal, davranışsal ve fiziksel sıkıntı belirtileri gösterdiğini ifade etti.

        Russell, savaşın çocukların ihtiyaç duyduğu güvenli ortamları da yok ettiğini belirterek "Çocuklar, uzun süreli travmatik strese maruz kaldıklarında, ciddi sağlık ve psikolojik risklerle karşı karşıya kalıyor ve bu durumun sonuçları bir ömür boyu sürebilir." ifadesine yer verdi.

        UNICEF'in sahada çocuklara destek olmaya çalıştığını aktaran Russell, "Gerçek iyileşme ancak şiddet sona erdiğinde başlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

        Russell, Lübnan'daki çocukların, temel hizmetlere güvenle erişebilmesi ve savaşın getirdiği travmadan kurtulmaya başlayabilmesi için derhal kalıcı ateşkese ihtiyaç olduğunun altını çizerek "Daha fazla çocuğun yaralanmasını veya ölmesini önlemek ve Lübnan'daki her çocuğun geleceğini korumak için hemen harekete geçmeliyiz." mesajını verdi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #UNICEF
        #lübnan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Adalet Bakanı Tunç: Yargıyı tehdit etmek kimsenin haddi değil
        Adalet Bakanı Tunç: Yargıyı tehdit etmek kimsenin haddi değil
        Senegal Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Senegal Cumhurbaşkanı Ankara'da
        İspanya'da sel felaketinde ölü sayısı arttı
        İspanya'da sel felaketinde ölü sayısı arttı
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Hüseyin Yücel'den derbi sonrası açıklama!
        Hüseyin Yücel'den derbi sonrası açıklama!
        OpenAI, ChatGPT'de arama özelliğini başlattı
        OpenAI, ChatGPT'de arama özelliğini başlattı
        31 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        31 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Zaniolo'nun geleceği ne olacak?
        Zaniolo'nun geleceği ne olacak?
        Arda Güler için flaş iddia!
        Arda Güler için flaş iddia!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Ayrılmamışlar
        Ayrılmamışlar
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sulak alan kurudu!
        Sulak alan kurudu!
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler