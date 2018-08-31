Union Espanola - Universidad Catolica düellosu

Union Espanola ve Universidad Catolica, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 23:30. Union Espanola 29 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Universidad Catolica 44 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Union Espanola, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Universidad Catolica son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 549 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Union Espanola kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Universidad Catolica sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Union Espanola son hafta oynanan Colo_Colo maçında 5-2 yenildi.

Universidad Catolica ise San Luis De Quillota maçında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Union Espanola, 19 gol attı ve 17 gol yedi.

Universidad Catolica, dış sahada 4 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Universidad Catolica 11 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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