Univ College Dublin - Galway FC rakamlar

Univ College Dublin ve Galway FC, 20 Temmuz 2018 Cuma günü İrlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Univ College Dublin 42 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Galway FC 32 puanda ve 5. sırada. Univ College Dublin son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Galway FC, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 173 kodlu maçı oynayanlar; Univ College Dublin galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, Galway FC galibiyet oranı 2.50.

Univ College Dublin önceki hafta Galway FC mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Galway FC ise Univ College Dublin maçında 1-1 berabere kaldı.

Univ College Dublin, evinde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 14 gol yedi.

Galway FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Galway FC, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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