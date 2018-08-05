Universidad de Chile - Audax Italiano maçı rakamları

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Universidad de Chile, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü Audax Italiano takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 00:30. 29 puanlı Universidad de Chile 6. sırada bulunuyor, Audax Italiano 15 puana sahip ve 14. sırada. Universidad de Chile son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Audax Italiano son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 579. İddaa'da Universidad de Chile kazanır 1.65, berabere biter 3.20, Audax Italiano kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Universidad de Chile son haftadaki Deportes Iquique müsabasında 1-0 kazandı.

Audax Italiano ise San Luis De Quillota karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Universidad de Chile, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 12 gol yedi.

Audax Italiano, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Audax Italiano 8 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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