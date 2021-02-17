Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

Üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi yüz yüze eğitim başlıyor mu? YÖK'ten açıklama

Üniversiteler bahar dönemi açılacak mı? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitime devam eden öğrenciler üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

Üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi yüz yüze eğitim başlıyor mu? YÖK'ten açıklama

Üniversiteler bahar dönemi açılacak mı? Sorusu çığ gibi büyüyor. Dün akşamki Bilim Kurulu toplantısının ardından üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Peki, YÖK'ün üniversitelerin bahar dönemi açılıp açılmamasıyla ilgili kararı ne olacak? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER BAHAR DÖNEMİNDE AÇILACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir." açıklamasında bulundu.

ÜNİVERSİTELERDE HİBRİT EĞİTİM NEDİR?

Hibrit eğitim modeli, harmanlaşmış öğrenme olarak da bilinmektedir. Karma eğitimde denen hibrit eğitim modeli, online eğitim modelinin ve yüz yüze eğitim modelinin birlikte uygulanması anlamına gelmektedir.

Harmanlaşmış öğrenme, web tabanlı öğretim olanağıyla öğrencilerin dilediği yerden, dilediği zamanda çalışabilmesine imkan tanır. Aynı zamanda da öğretmen ve öğrencilerin yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilme olanağı sunar.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: AK Partili Ömer Çelik'ten CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki!
GÜNDEMÖmer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki!
Mutasyonlu virüs belirtileri nelerdir? Mutasyonlu koronavirüs hangi illerde görüldü? Mutasyon hakkında
GÜNDEMMutasyonlu virüs hangi illerde var? Mutasyonlu virüs ...
Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar - Haber
GÜNDEMİYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar
TUTUKLANDI! Son dakika: Gülistan Şaylemez'i öldüren kardeşi tutuklandı!
GÜNDEMGülistan Şaylemez'i öldüren kardeşi tutuklandı!
Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? 2021 E-Devlet seyahat izin belgesi başvurusu ekranı
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi nasıl alınır?
Kafeler ve restoranlar açılıyor mu? Kafeler, restoranlar açılacağı tarih belli mi?
GÜNDEMKafeler ve restoranlar açılıyor mu?
17 Şubat marketler açıldı mı? Marketler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri
GÜNDEMMarketlerin çalışma saatleri
65 yaş üstü yasaklar devam ediyor mu? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni var mı, toplu taşıma yasağı kalktı mı?
GÜNDEM65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
HES kodu nasıl alınır? HES kodu alma! SMS e-devlet ile HES kodu sorgulama ekranı
GÜNDEMHES kodu nasıl alınır?
Son dakika haberi FETÖ'nün hücre evine baskın! 30 gözaltı
GÜNDEMFETÖ'nün hücre evine baskın! 30 gözaltı