Üniversiteler bahar dönemi açılacak mı? Sorusu çığ gibi büyüyor. Dün akşamki Bilim Kurulu toplantısının ardından üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Peki, YÖK'ün üniversitelerin bahar dönemi açılıp açılmamasıyla ilgili kararı ne olacak? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER BAHAR DÖNEMİNDE AÇILACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir." açıklamasında bulundu.

ÜNİVERSİTELERDE HİBRİT EĞİTİM NEDİR?

Hibrit eğitim modeli, harmanlaşmış öğrenme olarak da bilinmektedir. Karma eğitimde denen hibrit eğitim modeli, online eğitim modelinin ve yüz yüze eğitim modelinin birlikte uygulanması anlamına gelmektedir.

Harmanlaşmış öğrenme, web tabanlı öğretim olanağıyla öğrencilerin dilediği yerden, dilediği zamanda çalışabilmesine imkan tanır. Aynı zamanda da öğretmen ve öğrencilerin yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilme olanağı sunar.