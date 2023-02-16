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Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023 üniversiteler uzaktan eğitime geçti mi?

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki yıkıcı depremin ardından depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmelerine karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem nedeniyle üniversitelerin bahar döneminin online olmasına karar verdiklerini açıkladı. Gelişmelerin ardından öğrencilerin gözü üniversitelerin açılacağı tarihe çevrildi. İşte, üniversitelerin açılacağı tarih hakkında merak edilenler...

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  • ÜNİVERSİTELERDE SON DURUM: Üniversiteler ne zaman açılacak, tatil mi oldu? 2023 Üniversiteler uzaktan eğitime geçti mi, eğitimler ne zaman başlayacak ve online mı olacak?

    Üniversitelerdeki son durum, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremin ardından okullarda eğitime 20 Şubat'a kadar ara verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite yurtlarının depremzedelere tahsis edileceğini açıklamasının ardından gözler "Üniversiteler ne zaman açılacak, uzaktan eğitime mi geçildi?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 bahar dönemi üniversitelerin açılacağı tarihe ilişkin merak edilenler...
  • ÜNİVERSİTELERDE SON DURUM: Üniversiteler ne zaman açılacak, tatil mi oldu? 2023 Üniversiteler uzaktan eğitime geçti mi, eğitimler ne zaman başlayacak ve online mı olacak?

    TÜRKİYE İKİ BÜYÜK DEPREMLE SARSILDI

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

    AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.
  • ÜNİVERSİTELERDE SON DURUM: Üniversiteler ne zaman açılacak, tatil mi oldu? 2023 Üniversiteler uzaktan eğitime geçti mi, eğitimler ne zaman başlayacak ve online mı olacak?

    TÜM TÜRKİYE'DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye’de okullarımızı 20 Şubat’a kadar tatil ediyoruz." ifadelerini kullandı.
  • ÜNİVERSİTELERDE SON DURUM: Üniversiteler ne zaman açılacak, tatil mi oldu? 2023 Üniversiteler uzaktan eğitime geçti mi, eğitimler ne zaman başlayacak ve online mı olacak?

    YÖK'TEN AÇIKLAMA: ÜNİVERSİTELERİN AÇILIŞI ERTELENDİ

    YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.
  • ÜNİVERSİTELERDE SON DURUM: Üniversiteler ne zaman açılacak, tatil mi oldu? 2023 Üniversiteler uzaktan eğitime geçti mi, eğitimler ne zaman başlayacak ve online mı olacak?

    YAZ MEVSİMİNE KADAR ÜNİVERSİTELER TATİL

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle devam edecekler." sözlerini kullandı.
  • ÜNİVERSİTELERDE SON DURUM: Üniversiteler ne zaman açılacak, tatil mi oldu? 2023 Üniversiteler uzaktan eğitime geçti mi, eğitimler ne zaman başlayacak ve online mı olacak?

    ÜNİVERSİTE YURTLARI DEPREMZEDELERE TAHSİS EDİLECEK

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Türkiye genelindeki tüm Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.'' ifadelerini kullandı.
  • ÜNİVERSİTELERDE SON DURUM: Üniversiteler ne zaman açılacak, tatil mi oldu? 2023 Üniversiteler uzaktan eğitime geçti mi, eğitimler ne zaman başlayacak ve online mı olacak?

    ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME Mİ GEÇTİ?

    YÖK, "Kahramanmaraş merkezli Deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.
  • ÜNİVERSİTELERDE SON DURUM: Üniversiteler ne zaman açılacak, tatil mi oldu? 2023 Üniversiteler uzaktan eğitime geçti mi, eğitimler ne zaman başlayacak ve online mı olacak?

    ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, ONLİNE DERSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK), 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminin uzaktan eğitimle tamamlanacağını açıkladı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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