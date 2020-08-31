DHA

Bursa'da önceki saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta akılalmaz bir olay meydana geldi. İlhami Bekiroğlu yönetimindeki kamyonet, yokuş aşağı, geriye doğru hareket ettiği sırada, kaymaya başladı. Kamyonet, önce sokaktaki elektrik direğine, daha sonra bir evin duvarına çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

O sırada dedesine aşure götürmeye giden Eda Müdüroğlu (20),duvar ile kamyonetin arasında sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Müdüroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

PAYLAŞIMLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

DHA'da yer alan habere göre yarın doğum günü olan Eda Müdüroğlu´nun Yalova Üniversitesi Termal Yüksek Meslek Okulu Paramedik Bölümü 3´üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Müdüroğlu´nun ölmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçimde oluşan sıkıntının haddi hesabı yok" yazması dikkat çekti.

SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerinden koşarak kaçan sürücü İlhami Bekiroğlu, Emek Polis Merkezi´ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bekiroğlu, dün adliyeye sevk edildi. Bekiroğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GENÇ KIZ TOPRAĞA VERİLDİ

Eda Müdüroğlu´nun cenaze namazı, dün öğle namazının ardından Hak Resulallah Camii´nde kılındı. Genç kızın cenazesi, Hamitler Mezarlığı´nda toprağa verildi. Anne Şenay ve baba Bertan Müdüroğlu´nun ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.