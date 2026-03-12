Canlı
        Üniversiteli genç trafik kazasında hayatını kaybetti

        Üniversiteli genç trafik kazasında hayatını kaybetti

        Adana'da meydana gelen motosiklet kazasında 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Emir Karip hayatını kaybetti. Genç yaşta gelen acı haber, başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu

        Giriş: 12.03.2026 - 16:00
        Üniversiteli gencin kahreden ölümü

        Adana’da meydana gelen motosiklet kazasında 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Emir Karip hayatını kaybetti. Genç yaşta gelen acı haber, başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Alınan bilgiye göre, üniversite öğrencisi Emir Karip’in kullandığı motosiklet, Adana’da henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Karip, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Hayatını kaybeden Emir Karip’in, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü Huzurkent Polis Merkezi Amiri Mustafa Karip’in oğlu olduğu öğrenildi. Acı haber, hem emniyet teşkilatında hem de memleketi Tarsus’ta büyük üzüntüye neden oldu. Karip’in cenazesi bugün Tarsus’ta toprağa verilecek.

