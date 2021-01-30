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Üniversiteli girişimci kardeşler, koronavirüsü öldüren maske üretti

Bursa'da üniversite öğrencisi Doğa (19) ve Beste Kantar (21) kardeşler, su geçirmeyen, koronavirüs de dahil birçok bakteri ve virüsü en geç 1 saat içerisinde öldüren maske üretti. N95'e yakın koruma sağlayan maske, Türkiye ve Avrupa'da yapılan testleri başarıyla geçti

Üniversiteli girişimci kardeşler, koronavirüsü öldüren maske üretti
Koronavirüsü öldüren maske ürettiler
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DHA

Bursa'da, üniversite öğrencisi Doğa ve Beste Kantar kardeşler, pandemi sürecinde üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle babalarına ait kumaş fabrikasında çalışmaya başladı.

Maske tasarımı üzerine yoğunlaşan iki kardeş, özel bir kumaştan maske üretme kararı aldı. 3 katmanlı ve polyester bir yapıya sahip olan kumaştan maske tasarlayan kardeşlerin ürettikleri maske, Türkiye ve Avrupa'da çeşitli testlerden geçirildi. Test sonucunda su geçirmediği onaylanan kumaşın N95 seviyesine yakın koruma sağladığı, aynı zamanda koronavirüs de dahil birçok virüs ve bakteriyi, en geç bir saat içerisinde öldürdüğü tespit edildi.

`N95´E YAKIN KORUMA SAĞLIYOR´

Maskenin, N95'e yakın seviyede koruma sağladığını belirten Beste Kantar, "Pamuklu kumaşlar daha fazla bakteri tutar. Biz, antimikrobiyal kimyasalın performansının çok daha yüksek olduğunu test sonuçlarıyla gördük. Biz de bunu maskede denemek istedik. Sonrasında filamanlarını artırdığımız kumaşın filtrasyon testi sonuçlarını aldık. N95'e en yakın sonucu elde ettik. Uyguladığımız antimikrobiyal işlemin sonucunda maskemizi elde ettik. Çalıştığımız Alman kimya şirketi de kimyasalın test edildiği bildirildi. Test sonucunda, kimyasalın bir saat içerisinde yüzde 99,8 bakterileri öldürdüğünü öğrendik. Biz de bunun güzel bir fırsat olduğunu ve kullanılması gerektiğini düşündük. Kullan- at maskeler büyük bir israfa sebep oluyor. Türkiye üreten bir ülke. Biz hem üretimin hem de sosyal hayatın etkilenmemesini istiyoruz. Form olarak, yapı olarak hem günlük hayatımızı etkilemeyecek hem de gerçekten bizi koruyacak ve korkmadan hayatımıza devam etmemizi sağlayacak bir ürün ortaya çıktı" dedi.

'ÇEŞİTLİ TESTLERDEN GEÇİRDİK'

Kullan- at maskelere kıyasla daha kullanışlı bir maske ürettiklerini belirten Doğa Kantar ise "Maskeye ilgi arttı. Dijital baskı yapabildiğimiz için kişiye özel, şirketlere özel tasarımlar yaptık. Türkiye'nin birçok yerine gönderdik. Amerika'ya dahi maske göndermek bizim için büyük bir gurur oldu. Genç girişimciler olarak bu kadar ilgi göreceğini biz de tahmin etmiyorduk. Kullan- at maskelerden daha kullanışlı ve 20 yıkamaya kadar dayanıklı. Böylece doğaya da zarar vermeyen bir iş ortaya çıkarmış olduk. Kimyasal üreten bir şirketten onay aldık ve çeşitli testlerden geçirdik. Su geçirmeyen, sıvı geçirmeyen ve dışarı vermeyen bir özelliğe sahip. Onaylanmış testlerle içimiz rahat bir şekilde maske üretimine devam ediyoruz. Virüs geldiğinde, maskenin virüsü bir saat içerisinde yok ettiğini de kanıtladık. Su itici özelliğini de görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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