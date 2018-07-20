Maltepe'de 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün, otomobille çarptığı 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez'in ölümü, bir kişinin yaralanmasına neden olduğu kazayla ilgili savcılık soruşturmasını tamamladı.



AŞIRI HIZ, DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBI

Habertürk muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sürücü U.B.Ç.'nin 23 Şubat 2018 günü 23.30 sıralarında aracıyla 150 kilometre veya daha fazla bir hızla Maltepe'de sağ şeritte seyir halindeyken Başıbüyük Mezarlığı'na gelmeden direksiyon hakimiyetini kaybederek sol şeride geçtiği anlatıldı. Sol şeritte başka bir araca sürten U.B.Ç. ardından refüjü aşıp karşı şeritteki Yaren Büyükölmez'in kullandığı aracın ön sol kapı kısmına çarptığı belirtildi. Şüphelinin başka bir araca çarpıp onun sürücüsünü de yaraladığı kaydedildi.



"TAMAMEN KUSURLU"

Büyükölmez'in yaşamını yitirdiği olayda kaza tespit tutanağına göre U.B.Ç.'nin şerit izleme ve değiştirme kuralını ihlal ettiğinden tamamen kusurlu olduğu anlatıldı. Bilirkişi raporuna göre ise 150 km hızda kilometre saatinin kilitlendiği ancak hızın daha da yüksek olabileceği değerlendirildi.



12 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

150 km veya üstü olmak üzere aşırı hızla seyrederek bilinçli taksirle hareket ettiği kaydedilen U.B.Ç.'nin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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