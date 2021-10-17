Üniversitelilerin bıçaklı kavgası: 2 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Olay, Gençosman Mahallesi Bayburt AVM önündeki yol üzerinde meydana geldi. İzmit’te üniversitede öğrenim gören Bayburtlu Y.İ.C., Bayburt Üniversitesi öğrencisi A.B. ile tartıştı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüştü. Y.İ.C., bıçakla A.B.'yi kalçasından yaraladı.

ARKADAŞINI DA BIÇAKLADI

Çevredeki vatandaşlar bıçaklanan A.B.'ye tampon yaparken, bu sırada eli bıçaklı genç ise, A.B.'nin arkadaşı üniversite öğrencisi A.Ç. ile tartıştı. Karşılıklı küfürlerin yapıldığı tartışmada Y.İ.C. bu kez A.Ç'yi kasık bölgesine yakın bir yerden bacağından bıçakladı.

Polisin olay yerine gelmesi ile A.B. gözaltına alınırken, yaralılar ise, 122 acil servis ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Bayburt Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelerin ardından A.B.'nin durumunun iyi olduğu, bacağından bıçaklanan A.Ç.'nin ise fazla kan kaybı yaşadığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu için Erzincan'daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.