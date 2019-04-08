İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Unkapanı (Atatürk) Köprüsü, 9 Nisan 2019 Salı günü saat 00.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Köprüde bu saatler arasında bakım ve onarım çalışması yapılacak.

Bu saatler arasında araç ve yayalar, Unkapanı Köprüsü yerine Galata Köprüsü'nü kullanabilecek.