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        Haberler Dünyadan Ünlü aktris Keisha Nash hayatını kaybetti

        Ünlü aktris Keisha Nash hayatını kaybetti

        Oscar ödüllü aktör Forest Whiteaker ile 1996-2018 yılları arasında evli olan aktris Keisha Nash'in yaşamını yitirdiği açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 09.12.2023 - 11:28
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        Ünlü aktris hayatını kaybetti
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        Whitaker ve Nash'in kızı True Whitaker, annesinin ölümünü sosyal medyadan duyurdu. Keisha Nash'in ölüm sebebi ise açıklanmadı.

        25 yaşındaki True, annesinin siyah beyaz fotoğrafını paylaşarak üzerine, "Güle güle anne. Seni sonsuza kadar seviyorum. Dünyanın en güzel kadını... Bana bildiğim her şeyi öğrettiğin için teşekkür ederim. Seni rüyalarımda göreceğim ve seni kalbimde hissedeceğim" diye yazdı.

        Whitaker ve Nash, CBS News'e göre ilk kez 1994 yapımı "Blown Away" filminin setinde tanıştılar. Çift iki yıl sonra 1996 yılında Jamaika'nın Montego Körfezi'nde evlendi. Çiftin True dışında 27 yaşındaki Sonnet Noel isimli bir kızları daha bulunuyor.

        22 yıllık evliliğin ardından çift, 2018'de boşanmıştı.

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        #Keisha Nash
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