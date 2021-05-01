Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan mayıs ayı burç yorumları

Ünlü astrolog Hande Kazanova mayıs ayı için öngörülerini paylaştı. Ayın en şanslı burcunun Balık olduğunu dile getiren Kazanova, 12 burcu mayıs ayında nelerin beklediğini de anlattı. Ayrıca 11 Mayıs'ta Boğa burcunda meydana gelecek Yeni Ay'ın ve 26 Mayıs'ta Yay burcunda yaşanacak Ay Tutulması'nın etkilerini Habertürk okuyucuları için yorumladı. İşte ünlü astrolog ile yaptığımız söyleşiden satırbaşları...

GÖKYÜZÜ MAYIS AYI İÇİN NELER SÖYLÜYOR?

2021’in yaz aylarına kadarki dönem biraz mücadeleli geçecek. Bunları hep söylemiştik diğer astrolog arkadaşlarla beraber. En mücadeleci aylar olan şubat, mart, nisan, mayıs aylarının içerisindeyiz açıkçası. Güzel gelişmeler de olacak ama diğer taraftan bu kapanmanın vermiş olduğu rehavet insanlar üzerinde birazcık umutsuzluk etkisi de oluşturabilir.

Neyse ki 11 Mayıs civarı Boğa’da gerçekleşecek ve bizi destekleyecek güzel bir Yeni Ay'la karşılaşacağız. Boğa burcu finansı, parayı, maddeyle ilgili konuları yönetir. Aynı zamanda sanatsal yönleri çok kuvvetli tutar. Yeni Ay’ın zorlayıcı etkilerinin olmadığını görüyorum. Ama yine de mayıs ayında para piyasalarına çok dikkat etmemiz gerekecek.

Bu ay sadece bizde değil, dünya genelinde ekonomik anlamda daralmalar, sıkışmalar, sıkıntı ve problemler görülebilir.

27 Nisan'da bir Dolunay vardı. Bu Dolunay ve 26 Mayıs'ta Yay burcunda oluşacak Ay Tutulması, geriye dönüp baktığımızda 2013 yılına benzer derecelerde gerçekleşiyor.

PARA PİYASALARIA DİKKAT!

Herkesin şu an önündeki dönemi görme çabasının yüksek olduğu zamanlardayız. Mesela o dönemi araştırdığımda 22 Mayıs 2013’te FED başkanının faizleri hiç beklenmedik bir şekilde arttırdığını görüyorum. O nedenle mayıs 2021’de buna benzer konu ve olayların yaşanabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Bir de Jüpiter Balık burcuna geçiyor... En güzel tarafı bu bana kalırsa. Çünkü Jüpiter kendi kendini iyi ifade eden bir burçtur. Jüpiter’in Balık burcuna geçmesi biraz bizlere nefes aldıracak. Çünkü Jüpiter, evrensel şifalanmayla, sanatsal işlerle, yaratıcılığın artmasıyla çok bağlantılıdır.

Sektör açısından bakacak olursak ilaç, taşımacılık sektörleriyle de çok bağlantılıdır. Deniz taşımacılığı, petrol gibi konuların hızlandığı bir dönem olabilir.

Mayısta hem şifacı yönümüz ortaya çıkacak hem ruhsal olarak kendimizi şifalandırmak isteyeceğiz hem de çevremizde yardımlaşma duygumuz öne geçecek.

İLAÇLARLA İLGİLİ GELİŞMELER OLABİLİR

Aşılarla ilgili konularda eğer kafada birtakım şüpheler varsa bu alanda çok hızlı ilerlemelerin olacağını düşünüyorum. 28 Temmuz'a kadarki dönemde belki koronavirüse karşı aşıların dışında ilaçla ilgili gelişmeler olabilir.

Jüpiter aynı zamanda evrensel bir finans göstergesi ve ekonomi ondan soruluyor. Aynı zamanda zenginleşmeyi gösteren de bir gezegen. Balık burcu da çözülmeleri getiren bir burç. O yüzden ekonomik anlamda çözülmelerin, biraz zorlukların da bu dönem içerisinde karşımıza geleceğini söyleyebiliriz.

Elbette biz bu olasılıkları dile getiriyoruz, yatırım tavsiyesi olarak görmeyin. Mayıs ayında davalar ve ekonomik yönden sıkışmalar devreye girebilir. Maddi yönden de kendimizi güvene alma ihtiyacımız yüksek olacak. 26 Mayıs'ta da Ay Tutulması devreye girecek. Tutulma, Türkiye haritasının iş, hizmet ve sağlık alanlarını tetikleyecek.

Bu dönemde bir şeyleri yeniden ele almak önemli olabilir ama bu tutulmada çalışma koşullarını yeniden planlamak isteyeceğiz. Çünkü o döneme kadar pandemiyle ilgili belki yeni gelişmeler, rahatlamalar devreye girebilir ama yine de çok açılmamak gerekiyor.

TEMMUZDAN SONRA RAHAT EDECEĞİZ

Ayın sonunda başlayacak Merkür gerilemesinde bazı kısıtlamaları, hafta sonu düzenlemelerini konuşabiliriz. Hiçbir şey geçmiş değil, en azından bizim alanımızda böyle görünüyor.

Fakat bence 18-19 Temmuz’dan sonra rahat edeceğiz. İnsanlar artık eğlenceye, iletişime, ilişkilere daha fazla kendilerini verecekler diye düşünüyorum. Özellikle evlenmek isteyenler için temmuzda daha rahatlayacağımızı söyleyebilirim.

MAYIS AYINDA 12 BURCU NELER BEKLİYOR?

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARI

Koç ve yükselen Koç burçları için mayıs özellikle maddi konuların ön plana çıktığı bir ay olacak. Alacak verecek dengesini iyi oturtmaya çalışmaları gerekiyor. Parasal yönden adım atmak istiyorlarsa 11 Mayıs ve sonrası harekete geçmek çok daha doğru olacaktır. 17 Mayıs'a kadar kapalıyız ama ondan sonrasını değerlendirebilirler. 26 Mayıs'taki tutulma, eğitim alanlarını, aynı zamanda gelecek planlarını ve yurt dışı bağlantılı işlerini tetikleyecek. Davası olanlar, ticaretle uğraşanlar 26 Mayıs ve sonrasında hızlı açılmalar bekleyebilirler. Diğer taraftan manevi tarafların kuvvetli olacağı bir dönemdeler. 28 Temmuz'a kadar kendilerine vakit ayırmayı, ruhlarını rahatlatmayı ve ruhsal gelişime önem vermeyi de kesmeyecek sevgili Koçlar. Yurt dışı bağlantılı işleri varsa şansları da kuvvetli olacak.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI

Boğa ve yükselen Boğalar için şanslı oluşumlar var. Hayatlarıyla ilgili çok önemli kararlar alma aşamasında olabilirler. Bu kararları hayatlarına nasıl oturtmaları gerektiğini görecekler. 11 Mayıs ve sonrası hem sağlıkları hem de kişisel hayatlarıyla ilgili önemli kararları hayatlarına sokabilirler. Maddi konular ön plana geçmeye başlıyor. Para, alacak verecek dengesini oturtmaya çalışacaklar ve iyi kazançları olabilir ama26 Mayıs'taki Ay Tutulması’yla beraber bir borç ya da ödenmesi gereken bir para gündemlerine yerleşecek. Bu konuyu tamamlamak üzere harekete geçecekler ya da bir borcun altına girecekler. Diğer taraftan çevre değişimleri için uygun bir zaman dilimindeler. İki buçuk aylık dönem içerisinde yer değiştirme, başka bir işe girme ya da yeni projelere dahil olma, gelirlerini artırma konusunda şanslı bir dönemdeler.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARI

İkizler ve yükselen İkizler burçlarına geldiğimizde şu an bir dinlenme dönemiyle beraber giriyorlar mayıs ayına. Kendilerine, görüntülerine daha fazla para harcayacakları, birazcık daha sosyalleşme arzularının yüksek olduğu bir dönemdeler. Fakat ne yazık ki evdeler. Bu dönem içerisinde mecburi çalışmak durumunda olmayanlar için konuşursak düzenli egzersiz yaparak kendini rahatlatabilirler. İlişkiler, onların hayatında önemli olacak bu ay. 26 Mayıs'taki Ay Tutulması ilişkilerde önemli kararlar almalarını sağlayacak. Ya tamam ya devam diyecekler. Var olan ilişkilerde yüksek tansiyonlu durumlar ortaya çıkabilir. Taşınmayla ilgili konular hayatlarında hızlanabilir. Kariyerlerinde çok şanslı bir sürece giriyorlar. 28 Temmuz'a kadar yaptıkları işlerde kendilerini gösterecekleri bir döngü içerisindeler. Sadece mayıs başında yataktan kalkmak onlar için zor olabilir, sonrasında rahatlayacaklar.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇLARI

Yengeç ve yükselen Yengeçlere geldiğimizde sosyal çevrelerinin çok aktif olduğu bir ayda olacaklar. Arkadaşlarıyla daha fazla irtibat halinde olmak isteyebilirler. Sosyal medya, dijital platformlar üzerinden iş bağlantıları kurabilirler, iş gelirlerini artırma yoluna gidebilirler. Ama hemen mayıs ayının ilk haftasından sonra her tür konudan elini ayağını çekmek isteyecekler. Biraz dinlenmek onlara iyi gelecek. Bu dönemi plan yapma, planları oluşturma dönemi olarak değerlendirebilirler. Diğer taraftan işle ilgili mücadelelerin arttığı bir döngü içindeler. 26 Mayıs'taki Ay Tutulması'nda, sağlığa her zamankinden daha fazla dikkat etmeleri gerekebilir. Yine iş hayatıyla ilgili önemli değişim ve dönüşümler devreye girebilir. Uzakta yaşayan akrabaları varsa onların hayatlarındaki güzel gelişmelerden mutlu olabilirler. Yine eşler, kardeşler alanından yana şansları kuvvetli olacak. Eğitim alanında da şanslı bir burç olarak karşımıza çıkıyorlar.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN BURÇLARI

Aslan ve yükselen Aslanlar kariyer fırsatlarının yüksek olduğu bir aydalar. Kendilerini ön plana çıkartacaklar, toplumsal konularla ilgilenecekler. Meslek alanına çok vurgu var bu ay. O yüzden meslekleriyle ilgili önemli fırsatlar yakalayacaklar ve bu fırsatları da paraya dönüştürebilecekler. 26 Mayıs'taki Ay Tutulması aşk ve evlerini tetikliyor. Bekar Aslanlar aşkla tanışabilirler, sosyal çevreden çok güzel destekler de gelebilir. Arkadaşlık platformlarında bir insanla çalışabilirler. Eğer evlilerse çocukla ilgili konuların hızlandığı bir süreç olacak. Bu tutulma Yay burcunda gerçekleşeceği için Aslan burçlarına yarayacak. 30 Mayıs'ta Merkür arkadaşlık evlerinde geriliyor. Bu dönem eski arkadaşlarla bol bol vakit geçirecekler. Onun öncesinde ise Jüpiter, Balık burcuna geçecek. İşten elde edilen kazançlar, ortak para alanlarından yana şanslarının yüksek olduğu bir dönemde olacaklar. Bir borcun altına girebilirler, gönül rahatlığıyla kredi çekebilirler. Birazcık daha rahat ödeme koşulları karşılarına gelecektir.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK BURÇLARI

Başak yükselen Başaklar kendilerini geliştirdikleri bir dönemdeler. İyi de yapıyorlar. Aslında bu edindikleri tecrübeyi çok rahat bir şekilde mesleki alanlara aktarabilecekleri bir süreç başlıyor. Kariyerle ilgili fırsatların yüksek olduğu bir zaman dilimindeler. Tam da böyle kariyere odaklanmışken 26 Mayıs'ta oluşacak Ay Tutulması, ailevi konulara ilgilerini çekmelerine neden olabilir. Aile büyüklerinin hayatıyla ilgili ya da emlak, alım satım, kiralama gibi işler varsa bu alanlarla ilgili önemli açılımlar 26 Mayıs civarında devrede olacak. Ayrıca yer değiştirmeyle ilgili konuları da aktive edebilirler. Evli olanlar eşlerinin kariyerlerinde bazı olayların bu tutulma zamanı gündeme geldiğini görebilirler. Jüpiter evlilik alanlarına geçiyor. 14 Mayıs ve 28 Temmuz’da bekar Başaklar şansı ilişkilerden yana yakalayacaklar. Aynı zamanda ortaklı işlerden yana da şansları yüksek olacak. Popülerlikleri artacak. Danışmanlık işi yapanlar için beş yıldızlı bir dönem.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ BURÇLARI

Terazi ve yükselen Terazi burçlarına geldiğimizde ödemeler önemli bu ay. Aynı zamanda kendilerini geliştirdikleri, değiştirdikleri bir dönemdeler. Yeni insanlarla tanışabilirler, rüyaları etkili olabilir, hayatlarını değiştirecek önemli olaylar yaşayabilirler. Biraz ketum oldukları, kendi içlerine çekildikleri süreçteler ama hemen mayısın ilk haftasıyla beraber kendilerini dış dünyaya açmayı başaracaklar. Dijital platformlardan çok iyi şekilde fayda sağlayacaklar. Eğitim fırsatlarının karşılarına güzel şanslar getirdiğini görebilirler. 26 Mayıs’taki tutulma yakın çevre konularını aktif hale getirecek. Bu dönem kendi dertlerinden ziyade yakın çevredekilerin sorunlarıyla daha fazla ilgili olacaklar. Yine sosyal medya içerisinde bazı çekişmeler tam da bu tutulma zamanı devrede olabilir. Satış, tanıtım, reklam, pazarlama, iletişime dayalı işlerde önemli bazı sonuçlarla karşılaşabilirler. Jüpiter iş, hizmet ve sağlık alanlarına geçiyor. 28 Temmuz'a kadar çok çalışacaklar. Özellikle yaratıcı alanlarda çalışanlar göz kamaştıracaklar. Yiyecek-içecek sektöründe çalışanlar için de oldukça keyifli. Hem sağlıklarında bir rahatlama devrede olacak hem de biraz kilo almaya meyilli olacaklar.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP BURÇLARI

Akrep burçlarında ilişkilerin çok önemli olduğunu görüyoruz. Mayıs ayında özel hayatları ya da iş hayatları olabilir her tür bağlantıyı ilişkiler üzerinden yapacaklar. Tek başlarına hareket etmeyecekleri bir döngü içerisindeler. Daha fazla insanlarla irtibat halinde olmalılar ve ortak hareket etmeliler. Akreplerin parayla ilgili bir sıkıntıları varsa, bunları yeniden ele aldıkları, çözüm ürettikleri bir ay olacak ve bu konularda birazcık daha hızlı ve rahat hareket edecekler. Para ile ilgili girişimler onlara güzel sonuçlar getirebilir. 26 Mayıs'taki tutulma para alanlarında gerçekleşecek. Demek ki bir para ile ilgili bir mevzu bu dönemde karşılarına gelebilir. Para ile ilgili noktalarda bu hassas iniş çıkışlar yüreklerini hoplatabilir. Ama merak etmesinler. Bekledikleri bir para varsa 26 Mayıs civarı parayla ilgili olaylar hızlı akacak. Jüpiter aşk evlerine giriyor. Bu da hem sanatsal hem yaratıcılık hem de aşkla ilgili konularda 28 Temmuz'a kadar çok güzel sürprizleri karşılarına getirebilir. Çocuk isteyenler için şahane bir dönem. Çocuğu olanlar, çocuklarından yana şans ve fırsatlarla karşılaşabilir. Aynı zamanda Akreplerin spekülatif yatırımları varsa kazançları da yüksek olabilir.

YAY VE YÜKSELEN YAY BURÇLARI

Yay ve yükselen Yay burçlarının iş alanları çok aktif. Hatta gündelik hayatın ritmi diyelim buna. Bu nedenle gündelik hayatlarını iyi organize etmeleri gerekecek. Biraz tembelleşmiş olabilir işleri ağırdan almak istiyor olabilirler. Ya da sağlıkla ilgili konular bu aralar Yayları çok ciddi zorlayabilir. Tiroidler, boğaz problemleri, vertigo gibi birtakım sıkıntı ve problemlerle karşılaşmış olabirler. Tansiyon iniş çıkışlarına dikkat etmeniz gereken bir ay başlıyor ama sonrasında ise daha fazla insanlarla irtibat halinde olacak, daha sosyalleşmek isteyecek ve yalnız kalmak istemeyeceksiniz. İlişkiler hayatınızın merkezine yerleşecek. 28 Temmuz'a kadar emlak, alım-satım, kiralama, yer değiştirme gibi işlerde en şanslı burç olarak Yay ve yükselen Yay burçlarını göreceğiz. Bu yüzden kafanızdaki planların 14 Mayıs'tan sonra hareketlendiğini görebilirsiniz. Diğer taraftan burcunuzda bir Ay Tutulması gerçekleşiyor ve sağlığa ekstra dikkat etmek gerekiyor.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK BURÇLARI

Oğlak ve yükselen Oğlak burçları aşk, keyif, mutlulukla hayatı ele almak istedikleri bir döneme giriyorlar. Gökyüzünde Boğa enerjisi yüksek ve bu enerji Oğlak burcuna yarıyor. Çünkü Toprak elementlerinin birbirine destek arttığını görüyoruz. Bu yüzden harekete geçmek istediğiniz konularda hayat sizi destekliyor ama diğer taraftan işle ilgili konularda bazı mevzuları tamamına erdirmeniz gerekecek. Beraber çalıştığınız insanlarla bu dönem çok fazla telefon üzerinden görüşmeler yapabilirsiniz. Çalıştığınız insanlarla bu dönemde çok daha rahat anlaşacaksınız. 26 Mayıs'taki Ay Tutulması’nda çok önemli bir olayın iç yüzüyle karşılaşabilirsiniz. Kadersel etkiler altında olacaksınız. Beklenmedik bazı olaylar sinirlerinizi zıplatabilir ama bu süreci çok sakin bir şekilde ele alırsanız o zaman çok daha tatlı bir şekilde bu tutulmayı geçireceğinizi düşünüyorum. Tutulmayla beraber yurt dışı bağlantılı işlerde önemli haberler alacaksınız. İletişimsel yönünüzün çok kuvvetlendiğini göreceksiniz. Eğer öğrenciyseniz bu dönem eğitimle ilgili alanlardan yana şansızın da yüksek olduğunu görebilirsiniz.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA BURÇLARI

Kova ve yükselen Kova burçları için ailevi konular ön planda olacak. Nisan ayının son haftalarında da bu etkiler vardı. Boya, badana, tadilat işlerine kendinizi verdiğiniz bir dönemdesiniz. Ama bir yandan mayıs ayının ilk haftası itibariyle bu işlerden sıkılabilirsiniz. Biraz daha keyfe ve aşka, hobilere, çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili konulara vaktinizi ayırmak isteyeceksiniz. Aile hayatının bunaltıcı etkilerini hobilerinize yönelerek üzerinizden atmak isteyeceksiniz. Eğitim fırsatlarının yoğun olduğu bir dönem olacak. Maddi konularda çok şanslı bir sürece giriyorsunuz. 28 Temmuz'a kadar unuttuğunuz bir para geri gelebilir, hiçbir şey olmasa bile cebinizdeki paranın bolluğu bereketi artabilir. Ama kazançlarınızı yüksek olduğunu göreceksiniz. Bu da sizi çok ama çok mutlu edecek. 26 Mayıs’taki Ay Tutulması sosyal çevre alanlarınızı tetikleyecek. Burası işten elde edilen gelirlerle de ilgilidir. Bununla ilgili konularda da hızlı sonuçlar alabilirsiniz.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK BURÇLARI

Balık ve yükselen Balık burçlarına müjde! Çünkü 14 Mayıs'ta Jüpiter, Balık burcuna geçiyor. 2022'de hepimiz Balık ve yükselen Balık burçlarını konuşacağız ama ilk gösterim şimdi başlıyor. İki buçuk ay boyunca hayata bakış açınız çok umutlu, iyimser, hevesli ve coşkulu olabilir. Evrensel sevgiyle hareket edebilirsiniz. Kafanızdaki planlar için harekete geçebilirsiniz. 28 Temmuz’a kadar kendinizi çok şanslı göreceksiniz. Hayatınızda, özellikle kariyerle ilgili konularda güzel açılımlar olabilir. Örneğin sanatçıysanız, sanatla ilgileniyorsanız, yazıyorsanız, çiziyorsanız çok güzel şanslar elde edeceksiniz. Diğer taraftan yuvanızda huzuru ve mutluluğu yakalayacaksınız. Aile büyükleriyle bolca bir araya geleceksiniz. Bazı konuları yeniden ele almak isteyeceksiniz. Aynı zamanda evinizde ilgili yapılması gereken işleri tamamlayacaksınız. Boya badanadan ziyade daha çok pencere işlerine, internetle ilgili konulara, eve alınması gereken cihazlara vakit ayıracaksınız. Evinizden iletişimi sağlayacaksınız ve yapacağınız işlerin sonucunda da önemli konular sonuçlanabilecek. 26 Mayıs'taki Ay Tutulması kariyer evinizi tetikliyor. Bu dönem hayatınızda önemli bir noktayı temsil edecek. Anne ve anne tarafınızla ya da eşinizin ailesiyle ilgili konular 26 Mayıs'taki Ay Tutulması ile beraber hızlanacak.