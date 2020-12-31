Ünlü astrologlardan Teke Tek Yılbaşı Özel'de 2021 yılı tahminleri

HABERTURK.COM

Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu, Teke Tek Yılbaşı Özel'de 2021'in astroloji haritasını masaya yatırıldı. Türkiye'nin önde gelen astrologları Öner Döşer, Dinçer Güner ve Hande Kazanova 2021 yılı ile ilgili tahminlerini Habertürk'te anlattı...

- Yıldız haritaları 2021 için neler gösteriyor?

- Ekonomiden siyasete, seçimlerden doğa olaylarına dünyayı ve Türkiye'yi 2021'de neler bekliyor?

- 2021'de hangi burcu ne bekliyor? Hangi burçlar daha şanslı?

- Dünyada ve Türkiye'de siyasi liderlerin astrolojik haritaları 2021 için neler diyor?

Tüm bu soruların yanıtını Hande Kazanova, Öner Döşer ve Dinçer Güner, Teke Tek Yılbaşı Özel'de yanıtlıyor... İşte Teke Tek Yılbaşı Özel'de yapılan açıklamalardan satırbaşları...

ÖNER DÖŞER: KOVA ÇAĞI’NA GİRMEDİK

2021 yılı astrolojik olarak çok önemsediğimiz bir tarih. Çünkü 21 Aralık 2020 tarihinde, çok önemli bir kavuşum meydana geldi… 800 yıldan bu yana ilk kez Jüpiter ve Satürn’ün yakın kavuşumunu deneyimledik. En son milattan sonra 1226 yılında yaşanmış bir kavuşumdu. Jüpiter ve Satürn’ün bir çift yıldız gibi gözükmesi çok önemliydi. 800 yıl evvel Kova burcuyla başlayan hava elementi döngüsünde neler olduğunu tarihi açıdan inceledim. Elbette bazı öngörüleri yaparken tarihe bakıyoruz. Bu döngüyle ilgili Kova Çağı’na girildiği söylendi. Ancak biz Kova Çağı’na girmedik.

Kova Çağı’na girmemize yaklaşık 300-400 yıl var. Bizim neslimiz henüz hava elementini yaşıyor. Çok önemli değişimlere tanık olacağız. Astrolojik çağlar 2160 yıllık döngülerden oluşur. Biz Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin Kova burcundaki kavuşumunu Kova Çağı ile karıştırmış durumdayız. Bu kavuşumla beraber 200 yıllık bir döngüye girdik. Ama 200 yıllık bir çağ yok…

Astronomik açıdan baktığımız zaman gökyüzündeki takımyıldızlarıyla ilgili durumda bir çağ başlangıcı demek, yerden baktığımızda Güneş’in ilkbahar noktası dediğimiz 21 Mart’a tekabül eden günde hangi takımyıldızının önünde göründüğüyle ilgili bir hadise. Gökyüzünde takımyıldızlarının parsellenmesi, burçların parsellenmesiyle farklıdır.

3 tane Zodyak var. Birincisi takımyıldızlarının yerlerine göre, ikincisi sideral Zodyak 3. Bizim Batı astrolojisinde kullandığımız mevsimsel Zodyak. Mevsimsel Zodyak ile sideral Zodyak arasındaki ilişki bize astrolojik çağları veriyor. Sideral Zodyak ile uğraşan astrologlara göre ise biz 2200 küsür ila 2440 yılları arasında bir zamanda Kova Çağı’na giriyor olacağız. Bunun toplamı ise 26 bin yıl civarı gibi bir zamana tekabül ediyor.

2021 DÜNYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GEÇİŞ YILI

200 yıllık döngünün içerisinde Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin kavuşum yapacağı 3 tane hava elementinden burç var. 2020 Kova ile başladı, 2040 Terazi ile devam edecek, 2060 İkizler ile devam edecek. 2080’de tekrar Kova’ya dönecek.

199 yıl boyunca bu böyle devam edecek. Hava elementi, iletişim, bilgi, insanın zihinsel faaliyetleriyle alakalı… Biz en son 200 yıllık toprak elementi döngüsünü tamamladık. Topraktan havaya, Boğa’dan Kova’ya geçiyoruz. İlla bu dönemi bir çağ olarak değerlendirirsek “Büyük Veri Çağı” diyebiliriz.

Yeni dönemin en kıymetli kaynağının veri olduğu bir döneme giriyoruz. Zamanımızın altını, petrolü bundan sonra veri olacak. Şimdiye kadar bildiğimiz yönetim sistemlerin ve ekonomik sistemlerin değişeceği bir döneme giriyoruz. Ama bu hemen 2021’de mi olacak? Hayır. 2021 yılında muhtemelen bir kaos ve karmaşa yaşayacağız.

2021 ile beraber koronavirüsten çok daha fazlasını göreceğiz. İnsanların mevcut sistemlere itirazı olabilir. Başta ABD olmak üzere yönetim ve seçim sistemlerinin değişeceği bir zaman dilimi olabilir. Bildiğimiz kapitalizmin sonuna geldik. Önümüzde ciddi bir ekonomik sıkıntı dönemi var, daha biz sıkıntılı dönemi görmedik. 2025 sonu 2026 ile birlikte daha demokratik, daha işbirlikçi, daha hümanist bir döngüye gireceğiz.

TÜRKİYE’Yİ NASIL BİR YIL BEKLİYOR?

Türkiye’nin Karadeniz’de ve Doğu Akdeniz’deki hukuk mücadelesi devam etmesini bekliyorum ve bu anlamda iyi haberler alacağımızı düşünüyorum. Özellikle mart ayı civarında iyi haberler alabileceğimizi öngörüyorum. Tabii ki bunun ekonomiye katkıları olacaktır ama Türkiye astroloji haritasına baktığımız zaman 30 yıllık döngüyü tamamlayacağımız bir yıla giriyoruz.

2022 yılında 14 Şubat’tan itibaren 30 yıllık yeni bir döngünün başlangıcı olacak. Biz aslında bu yıl geçtiğimiz 30 yıldan getirdiğimiz bazı sistemleri artık tamamlama yılındayız. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik zorlanmalar var. Dış ödemelerde zorlanılacak ocak ve şubat ayları var. Ama arkasından 2022 yılında yeni bir sistem ve kurguyla birlikte, 2025-26 yılında ekonomimizin bugüne nazaran daha iyi olacağını düşünüyorum.

Türkiye’nin askeri anlamda yatırımlarının 2030 yılına kadar çok büyüyeceğini görüyoruz. Türkiye, Avrupa’da askeri anlamda kendi gücünü ifade edebilecek.

Türkiye alternatif işbirlikleri dönemine giriyor. Türki Cumhuriyeti ülkeleriyle ticaret ve işbirlikleri var. Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Afganistan ile ilişkiler genişliyor. Asya özellikle, Türkiye-Hindistan ilişkileri de çok gelişecek.

Astrolojide Kiron olarak tanımladığımız asteroid şifa ile bağlantılı ve bizim Kiron hattımız Çin’e kadar uzanıyor. Çin ile ticari ilişkilerimiz gelişecek, aşıyı Çin’den getirttiğimize göre ben bir şekilde aşıyla ilgili pozitif gelişmelerin olacağına inanıyorum.

Zorlanacağımız bölgelere baktığımız zaman Suriye’de askeri hareketin yoğunlaşacağını düşünüyorum. Benim tahminime göre Esat rejiminin sonlarına doğru geliyoruz. Bir diğeri ise Libya… Doğu Akdeniz ve Karadeniz’e uzanan hat üzerinde başarı var.

ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ NASIL OLACAK?

Joe Biden’ın astroloji haritasına baktığımızda yönetim tarzının Trump’tan tamamen farklı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden Joe Biden’ı çözmek vakit alacak çünkü kapalı bir yapısı var. Joe Biden’ın Avrupa ülkeleriyle çok fazla diyalog içerisine girecek. Artık tek bir süper güç yok ve Biden’ın Avrupa ülkelerine daha fazla ihtiyacı olacak. 11 Şubat 2021 yılında Kova burcunda bir Yeniay var. Biden’ın Yeniay ile beraber işbirlikleri içeren diyaloglara gireceğini zannediyorum. Ama Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinin çok rahat ilerlemeyeceğini düşünüyorum. AB’nin bu dönemin en zorlanabilecek güçlerinden birisi olacağını tahmin ediyorum. 2021’in kasım ayından itibaren 2022 ve 2023 yıllarına uzanan döngüde AB çok zorlanacak.

“BAŞKA SALGINLARIN ÇIKMA OLASILIĞI VAR”

Salgın 2021 yılıyla beraber devam ediyor. Başka salgınların çıkma olasılığı var. Özellikle kasım ayında sürüngen hayvanlarla ve hayvanlardan geçen hastalıklarla ilgili risk içeren zamanlar var.

Haritaya baktığımızda mevcut hükümetin güçlü olduğunu görüyoruz. İçinde bulunduğumuz 21 Aralık’taki kış mevsimi haritasından 21 Mart’taki ilkbahar haritasına kadar olan dönemde hükümet güçlü gözüküyor. Yılın bütününü anlatan haritalarda da güçlü gözüküyor. Ama sonbaharda özellikle kasım ayında zorlanmalar başlıyor. Bir erken seçim olacaksa bu kasım ayı civarında olabilir. Kasım ayı öncesinde bir seçim olacaksa bu durum hükümetin lehine sonuçlanır. Kasımdan sonra bazı riskli zamanlar başlıyor.

HANDE KAZANOVA: YENİ ÇAĞ BİLGİ ÇAĞI

Gökyüzünde bu sene element bazında yepyeni bir sürece giriyoruz. Çünkü toprak elementini tamamladık. Hava elementi dediğimiz dönemde zekasını kullanan bilgiyi ön plana çıkaran yükselişte olacak.

Bu çağa ‘bilgi çağı’ diyebiliriz. Bilgi kimdeyse, hangi ülkedeyse biz artık onları alkışlıyor olacağız. Hava elementi sosyalizm ile de bağlantılı. O yüzden finansal astroloji gözüyle bakacak olursak, Uranüs ve Satürn’ün dik açısı biraz faşist sistemlerle ilgilidir. Ama artık halkın, uyanışının zamanı olacak. Dünyada toplumların ve azınlıkların haklarının ön plana çıktığını göreceğiz.

2021 yılında gökyüzünde hem toprak hem hava elementi hakim olacak. Bu nedenle toprakla hava bir araya girdiği zaman her yer toz duman olabilir. Biraz toplumların kendi güçlerini öne çıkarmaya çalıştıkları bir süreci ifade ediyor.

Ülkeleri yönetenler, toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak yasaları iyileştirmek durumunda kalacaklar. Kalmayan gidecek… Çok ciddi kutuplaşmaların olduğunu devrede göreceğiz. İnsanların kendi hakları ve daha iyi yaşam mücadelelerinin artacağını görebiliriz. Aynı zamanda bu finansal dünyanın sağlamlığını test edecek.

Uranüs ve Satürn ikilisinin üretimle bağlantılı olduğunu görüyoruz. Üretim bazında işsizliğin artacağı, ekonomik anlamda istikrarsızlığın bizi bir noktada vuracağını söylemek yanlış olmayacaktır. Teknolojik sıkıntıların devrede olacağı bir süreç olabilir. Siber saldırılarla dünyada çok önemli bilgiler açığa çıkabilir.

17 Şubat, 15 Haziran ve 24 Aralık tarihlerinde dünya genelinde çok ciddi olaylarla karşılaşabiliriz.

2021 yılına giriş, Ocak ayı çok önemli. 5, 6, 7, 8 Ocak tarihlerinde çok ciddi bilgi açığı ya da önemli bilgiler duyabiliriz. Ocak ayını suikastlerle ilgili de sıkıntılı görüyorum. Ocak ayında özellikle ABD’de toplumsal hezeyanların ön plana çıkacağını söyleyebiliriz.

SALGIN NE ZAMAN BİTER?

Salgından bahsedersek 2021 yılında birkaç tür daha virüs çıkacağını düşünüyorum. 2021’in kasım ayına kadar ciddi anlamda bu virüsten kurtulabileceğimizi düşünmüyorum. Güzel sonuçlarla karşılaşacağız ama ocak ve şubat ayında dünya genelinde sıkıntılar gözüküyor. Bence yaz dönemi, Kova burcundaki Dolunay ile virüsün etkilerinin azalacağını söyleyebiliriz. Astrolog Raphael’e göre 19 Kasım’daki tutulmada sürüngen ve yılanlardan gelecek bir olay ve sıkıntı devrede olabilir.

DİNÇER GÜNER: 2021, 2020 KADAR ZOR OLMAYACAK

21 Aralık, hem bir ekinoks günüydü hem de Jüpiter ve Satürn Kova burcunun sıfır derecesinde bir araya geldi. Sıfır derecesi yeni ve çok büyük bir başlangıcı sembolize eder. Bu yüzden datalardan ya da yapay zekadan söz ediyoruz. 2021 çok enteresan ve önemli bir sene ama 2021, 2020 yılı kadar zor olmayacak. Ama eğer ki meydana gelebilecek değişikliklerden korkuyorsanız sizin için zordur.

Ocak, şubat, haziran ve kasım ayları 2021’e damgasını vuracak tarihler olacak.

Gündemimizde aşı savaşları olacak. Aşı ile ilgili sürekli çalışmaların yapılacağı bir sene olacak.

2021’de dünya ikiye ayrılacak. Yeni dünya düzencileri ile eski sistemciler birbirleriyle bir nevi kavga edecek.

Nükleer konusu gündemde olacak. Özellikle şubat, haziran ve aralık ayında nükleer ile ilgili önemli konular masaya yatırılacak.

Uranüs elektrik ile ilişkilidir. Satürn ise kısıtlamak demektir. Zannediyorum ki 2021 senesinde elektrikle alakalı bazı sıkıntılar yaşayabiliriz.

2021’de çok önemli konular var. Su krizi, beslenme krizi ve tarımda sıkıntılar bizleri bekliyor. 2025 senesinde su savaşlarına başlayacağız. Acilen bütün ülkelerin tarıma, toprağa yatırım yapması gerekiyor.

2021 senesi ekonomik dalgalanmaların olacağı bir sene… Ama bu dalgalanmalar yeni bir ekonomik sisteme geçişe zemin oluşturabilir. Ocak ve martta kripto paranın güvenilirliği test edilebilir.

Hem ekonomik hem de yer sarsıntıları anlamında çok dikkat edilmesi gereken bir yıl gibi gözüküyor.

2021 ‘resetlenme’ senesi olacak her şeyi yeniden kurmak zorunda kalacağız.

Büyük isyanlar ve ayaklanmalar var ama ben bunun sebebinin ırkçılıkla ilgili olduğunu düşünüyorum. Cinsel ayrımcılıkla ilgili dünyada ciddi problemler olabilir. Aşı karşıtları da ayaklanabilir.

2021 senesinin mart ayı idam ile ilişkili konularda çok önemli bir tarih olabilir. 2021’de idam konusunu rahatsız edecek biçimde çok duyabiliriz.

2021 teknolojik anlamda Rönesans yaşayacağımız, yeni buluşların gündeme geleceği bir sene olacak. Uzayda yaşamakla alakalı yılın sonuna doğru çok önemli gelişmeler yaşanacak.

14 Mayıs ile 28 Temmuz arasında dünyada şifalanma adına çok önemli adımlar atılabilir. Ama asıl şifalanma 29 Aralık 2021’de olabilir.

2021 deliler ile dâhilerin senesi olacak. Bir sürü aklını yitiren insan göreceğiz ama bir taraftan da çok büyük dâhilerin ortaya çıkacağını söylemek hata olmaz.

2021 dünya sahnesinde görmeye alıştığımız liderlerin değişeceği bir sene olacak…

Avrupa Birliği dağılıyor… AB’nin eski gücünün kalmadığını göreceğiz.

Türkiye’deki erken seçim konuşmaları özellikle mart mayıs ve haziran aylarında yapılabilir.

2021 senesinde vergi adına reformlar gerçekleşebilir. Vergi ile ilgili sert kurallar alınabilir. Hem vergi hem borsa alanında kurallar değişebilir.

10 Haziran’da çok önemli bir Güneş Tutulması meydana geliyor. Tutulma civarında bilgi güvenliği açığı, ifşalar, hack gibi konuların gündeme geleceğini gösteriyor. Bir de dünyayı harekete geçirecek kadınlar ortaya çıkabilir.

28 Ocak civarı dünya üzerinde zehirle ilişkili önemli durumlar meydana gelebilir.

28 Mart civarında büyük sahtekarlıklar, havayolu problemleri ve suikastler yaşanabilir.

8 Ağustos – 7 Eylül arasında çok büyük yangınlar çıkabilir.