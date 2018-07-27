Söz yazarı ve ses sanatçısı Elazığ Folklor Turizm Derneği Başkanı Bünyamin Eroğlu (64), 2 Mart'ta İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, İstanbul'dan Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen ve 5 aydır tedavisi süren Eroğlu, dün yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Eroğlu için bugün İzzet Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, bazı siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eroğlu’nun naaşı, Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Hankendi Mahallesinde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

1954 doğumlu olan sanatçı Bünyamin Eroğlu, 30'a yakın beste yapmış, bu bestelerden biri olan "Vazgeçilmiyor"u 4 yıl önce hayatını kaybeden ünlü sanatçı Murat Göğebakan seslendirmişti.





BÜNYAMİN EROĞLU KİMDİR?

İlk bestesini 1970 yılında yapan Bünyamin Eroğlu, sahneye ilk defa Esat Kabaklı ve İlhami Yağcı ile çıktı.

30’a yakın bestesi bulunan Bünyamin Eroğlu’nun şarkıları ünlü isimler ve kendisi tarafından albümlerde okundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ