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ÜNLÜ & Co'ya en iyi finans kuruluşu ödülü

ÜNLÜ & Co, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika piyasalarının önde gelen finans dergilerinden EMEA Finance tarafından düzenlenen Europe Banking Awards 2020’de “Best M&A House-Turkey” ödülüne layık görüldü. ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, "25 yılda ulusal ve uluslararası alanda şirket birleşme ve satın alma işlemleri ile birlikte, 121 başarılı şirket alım satım işlemi ile ülke ekonomisine 16.4 milyar doların üzerinde değer oluşturduk. EMEA Finance tarafından bu ödüle layık görülmek de bizim için oluşturduğumuz değerin net bir göstergesi" dedi

ÜNLÜ & Co'ya en iyi finans kuruluşu ödülü
HABERTURK.COM

Yatırım hizmetleri ve varlık yönetim grubu ÜNLÜ & Co, EMEA Finance tarafından Orta ve Doğu Avrupa (CEE) ile Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) bölgelerinin en iyi bankaların ve finans kuruluşlarının seçildiği ve bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Europe Banking Awards/Avrupa Bankacılık Ödüllerinde Turkey-Best M&A House/Türkiye’nin En İyi Şirket Birleşme ve Satın Alma Şirketi ödülüne layık görüldü.

Yapılan açıklamaya göre, ÜNLÜ & Co gerek yurt içi, gerekse yurt dışında gerçekleştirdiği satın alma ve birleşme işlemleri ile bugüne kadar 13 milyar dolarlık yatırımı Türkiye'ye çekti. 2020 yılında Kümaş Manyezit, Olmuksan ve SEK Süt gibi satışlara aracılık eden şirket, ulusal ve uluslararası arenada şirket birleşme ve satın alma işlemleri ile birlikte 500 milyon dolara yakın büyüklükte yatırıma danışmanlık verdi.

Ödül ile ilgili açıklama yapan ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, "25 yılda ulusal ve uluslararası alanda şirket birleşme ve satın alma işlemleri ile birlikte, 121 başarılı şirket alım satım işlemi ile ülke ekonomisine 16.4 milyar doların üzerinde değer oluşturduk. EMEA Finance tarafından bu ödüle layık görülmek de bizim için oluşturduğumuz değerin net bir göstergesi" dedi.

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