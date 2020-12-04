Korona aşısı oldular! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Koronavirüse karşı aşı çalışmaları büyük bir hızla devam ederken, Türkiye'ye ilk aşılar (Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısı) 11 Aralık’tan sonra gelecek. Öte yandan çalışmaları devam eden aşılar gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Türkiye'de koronavirüs aşısındaki tarihi aşama 16 Eylül'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Ardından peş peşe ünlü doktorlar da koronavirüs aşıları için gönüllü oldu.

Prof. Dr. Mustafa Necmettin Ünal

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman BioNTech firmasının yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşı adayının, faz 3 çalışmaları kapsamındaki ilk aşısı, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde yapılmıştı. İlk aşı, İbni Sina Hastanesinde görev yapan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmettin Ünal ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Attar'a uygulanmıştı.

Prof. Dr. Ayhan Attar

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Çin'den getirilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının deneme çalışmaları kapsamında gönüllü olarak testlere katılmıştı.

Tedavi edecek bir ilacın henüz bulunamadığını aktaran Prof. Dr. Özkan, "Böyle olunca bütün dünya ve insanlık ümidini aşıya bağladı. Birkaç aşı var. Dünyada faz 3 çalışmasına kadar ilerleyen birkaç firmanın aşısı gündemde. Biz de Akdeniz Üniversitesi olarak Çin'in faz 3 aşısına girdik. Bugün ilk denemelerini yapacağız. Aşıdan başka çaremiz yok gibi duruyor. İnşallah aşı güvenlikli şekilde sonuçlanır, dünya bu illetten kurtulur. Ya koronavirüs olacağız ya aşı. İnşallah aşıyla bu beladan kurtulacağız. Türk aşı çalışmaları da var, inşallah başarıyla sonuçlanır" açıklamasında bulunmuştu.

Prof. Dr. Özlenen Özkan

Covid-19 aşısını gönüllü olarak yaptıran Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, "Yeterli düzeyde antikorum oluştu. Yeterli düzeyde de koruduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki ay ülkemizde bu tür aşı faaliyetleri başlayacak. Lütfen vatandaşlarımız aşı konusunda gönüllü ve istekli olsunlar" demişti.

Prof. Dr. Mustafa Gerek

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel de aşı gönüllüsü olmuştu. Opr. Dr. Surel, "Bu bir insanlık vazifesi. Böyle bir imkan doğunca da mutlu olduk işin açıkçası. Dışarıda olsaydı bu kadar rahat gidemeyecektik belki ama aşı çalışmasının bir ekibi de bizim bünyemizde olunca, ekipteki hocalarımıza müracaat ettik" diye konuşmuştu.

Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel

AŞILAMA ÇALIŞMALARI DÖRT AŞAMADA YAPILACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama çalışmalarının dört aşamada yapılacağını belirterek, şöyle sıraladı:

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır.

İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır.

Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır.

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır."