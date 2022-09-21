Ünlü ekonomistten korkutan tahmin 0:00 / 0:00

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Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, 2022'nin sonunda hem ABD'de hem de küresel olarak "uzun ve çirkin" bir resesyon olduğuna inandığını ve bunun potansiyel olarak tüm 2023 boyunca devam edebileceğini söyledi.

Robini, Bloomberg tarafından yayınlanan röportajda "Basit bir durgunlukta bile, S&P 500 yüzde 30 düşebilir" dedi. Ancak beklediği “gerçek bir sert iniş”te ise yüzde 40 düşebilir'' dedi.

'ZOMBİ ÜLKELER ÖLECEK'

2008 öngörüsünün ardından Dr. Kıyamet lakaplı Roubini, Macro Associates’in başkanı ve CEO’su. Ünlü ekonomist sığ bir ABD resesyonu bekleyenlerin, şirketlerin ve hükümetlerin yüksek borç oranlarına bakmaları konusunda uyardı. ''Oranlar yükseldikçe ve borç ödeme maliyetleri arttıkça, birçok zombi kurumu, zombi hane halkı, şirket, banka, gölge banka ve zombi ülkeler ölecek” dedi.

Roubini demecinde, ABD ekonomisinde yüzde 2 enflasyon hedefini bir sert iniş olmadan gerçekleştirmenin ABD Merkez Bankası (Fed) için "imkansız görev" olduğunu belirtti. Fed'den bu hata 75 baz puan, Kasım ve Aralık'ta 50'şer baz puan faiz artırımı beklediğini de vurguladı.

HÜKÜMETLERİN MALİ MERMİLERİ TÜKENDİ

Robini Rusya-Ukrayna çatışması ve Çin'in sıfır Kovid tolerans politikasından kaynaklanan olumsuz arz şoklarının, daha yüksek maliyetler ve daha düşük ekonomik büyüme getireceğini öngördü. Çok fazla borcu olan hükümetlerin “mali mermilerinin tükendiğini” bu yüzden mali teşvikin yardımcı olabileceğine inanmadığını dile getiren Roubini, 1970'lerdeki gibi bir stagflasyon ve küresel mali krizde olduğu gibi büyük bir borç sıkıntısı öngördü. Bunu da şu ifadelerle özetledi: “Kısa ve sığ bir durgunluk olmayacak, şiddetli, uzun ve çirkin olacak.”