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Ünlü hesap duyurdu: Twitter teyit sistemini geliştiriyor!

Twitter' teyit sistemini geliştiriyor. Twitter'la ilgili gelişmeleri önden duyuran "Jane Manchun Wong" hesabı, dünyaca ünlü sosyal paylaşım devinin yanlış bilgileri işaretleyen teyit sistemini geliştirdiğini duyurdu.

Ünlü hesap duyurdu: Twitter teyit sistemini geliştiriyor!

Twitter, yanlış bilgileri işaretleyen teyit sistemini geliştirmek için çalışmalara başladı. Twiter'la iligli gelişmeleri önden duyuran ünlüTwitter profili "Jane Manchun Wong" Twitter'ın teyit özelliğini geliştimek için kolları sıvadığını duyurdu.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl Mart ayında bu özelliğini devreye sokan sosyal paylaşım devi, yanıltıcı bilgileri tespit edip işaretliyordu. Ancak çok fazla etkin olmayan özelliğin geliştirilmesi için harekete geçildi.

"Jane Manchun Wong" hesabı tarafından sızdırılan bilgiye göre Twitter, gönderileri "daha fazla bilgi al", "takipte kal" ve "yanıltıcı" olarak üç başlıkta inceleme sonucuna göre damgalayacak.

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