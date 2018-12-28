Ünlü İsimler 2018 Victoria’s Secret Fashion Show’u izlemek için bir araya geldi

Victoria’s Secret şovunun özel ön gösteriminde Afra Saraçoğlu, Ceren Hindistan, Fatoş Kabasakal, Dilan Çıtak Tatlıses, Merve Sevi, Müjde Uzman, Özlem Kaymaz, Özlem Süer, Tara De Vries ve daha birçok ünlü isim bir araya gelerek Victoria’s Secret dünyasında buluştu. Türkiye’de ilk kez yapılan bu özel gösterime katılanların izleme fırsatı bulduğu defile herkesi büyüledi