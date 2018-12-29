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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, geceye tanınmış isimlerinden Alişan ve eşi Buse Varol, İşletmeci Yusuf Tekin, oyuncu Hazal Filiz Küçüköse'nin yanı sıra Aslıhan Güner ve eşi Mert Kılıç gibi isimler katıldı.