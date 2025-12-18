Habertürk
Habertürk
        Haberler Magazin Ünlü isimleri buluşturan defile

        Ünlü isimleri buluşturan defilede gündem Güzide

        İstanbul Kibrithane'de düzenlenen defilede podyuma çıkan Güzide Duran'ın görünümü; "Estetik yaptırmış" yorumlarına neden oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2025 - 11:05 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:32
        "Estetik yaptırmış"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İstanbul Kibrithane'de gerçekleştirilen bir defileyle moda dünyasını buluşturdu. Defilede, Anadolu’nun köklü dokuma mirası Kutnu kumaşı, çağdaş tasarım anlayışıyla yeniden yorumlanarak prestijli bir sahnede hayat buldu.

        Kültürel mirası modern moda diliyle bir araya getiren gecede, yarışmada finale kalan ve dereceye giren 7 genç tasarımcının Kutnu kumaşıyla hazırladığı özgün koleksiyonlar, ilk kez profesyonel podyumda sergilendi.

        Proje kapsamında uluslararası dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu, 7 tasarımcıya mentorluk yaparak koleksiyonların yaratım sürecine öncülük etti. Güzide Duran, Özge Ulusoy, Demet Şener, Şebnem Schaefer, Deren Talu ve Buse İskenderoğlu, özel tasarımları podyumda sergiledi.

        DEREN TALU: BU TASARIMLARIN BİR PARÇASI OLMAK BENİ ÇOK HEYECANLANDIRDI

        Defilede genç tasarımcıların özel çalışmalarını taşıyan Deren Talu, Kutnu kumaşıyla yapılan tasarımların kendisini çok etkilediğini belirtti: Kutnu gibi köklü bir kumaşın bu kadar modern ve güçlü silüetlerle yeniden yorumlanması beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Genç tasarımcıların vizyonu çok net ve cesur. Bu podyumda yürümek, onların hayallerine eşlik etmek benim için çok özel bir deneyim oldu.

        Genç mankenler de tasarımların sahnede olgunlaştığını vurgulayarak, böylesine prestijli bir defilenin parçası olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

        Deren Talu
        Deren Talu
        ŞEBNEM SCHAEFER: PODYUMLARI ÖZLEMİŞİM, BU GECE BANA İYİ GELDİ

        Uzun bir aradan sonra yeniden podyuma çıkan Şebnem Schaefer, geceyle ilgili duygularını şu sözlerle anlattı: Podyumları gerçekten çok özlemişim. 2025 benim için biraz daha durağan geçti ama bu gece bana yeniden enerji verdi. 2026’nın, emeklerimin karşılığını alacağım bir yıl olmasını diliyorum. Bu kadar özel bir projede yer almak benim için büyük mutluluk.

        Şebnem Schaefer
        Şebnem Schaefer

        ÖZGE ULUSOY: BU GECE GERÇEKTEN BİR KRALİÇELER GECESİYDİ

        Özge Ulusoy ise "Biz bu gece başarılı tasarımcıların hayallerine vücut olduk. Sevdiğim arkadaşlarımla birlikte podyumda yürümek, gerçekten bir kraliçeler gecesi yaşattı bana. Kutnu gibi değerli bir kumaşın geleceğe taşınmasına katkı sağlamak çok anlamlı" ifadelerini kullandı.

        Özge Ulusoy
        Özge Ulusoy

        GÜZİDE DURAN: PODYUMLARA GERİ DÖNMEK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ

        Güzide Duran da heyecanını; "Podyumları çok özlemişim. Uzun zaman sonra tekrar podyumda olmak, üstelik dostlarımla birlikte yürümek bana çok iyi geldi. Bundan sonra beni daha sık podyumlarda göreceksiniz. 2026’nın herkesin hayallerinin gerçekleştiği bir yıl olmasını diliyorum" sözleriyle dile getirdi. Duran'ın görünümü, "Estetik yaptırmış" yorumlarına neden oldu.

        Güzide Duran
        Güzide Duran

        DEMET ŞENER: BU TASARIMCILARIN YOLU ÇOK AÇIK

        Demet Şener de genç tasarımcılara olan inancını vurguladı ve "Bugün podyumda, ileride çok iyi yerlere geleceğine inandığım tasarımcıların kıyafetlerini taşıdık. Bu enerjiyi hissetmemek mümkün değil. Böyle projelerde yer almak beni çok mutlu ediyor" dedi.

        Demet Şener
        Demet Şener

        BUSE İSKENDEROĞLU: PODYUMDA OLMAK HER ZAMAN AYRI BİR HEYECAN

        Buse İskenderoğlu, gecenin atmosferini şu sözlerle anlattı: Podyumda olmak her zaman çok güzel ama bu defile gerçekten çok özeldi. Tüm tasarımcıların kıyafetlerini çok beğendim. Keşke hep böyle güzel defileler olsa, biz de podyumda olmaya devam etsek.

        Buse İskenderoğlu
        Buse İskenderoğlu
        #özge ulusoy
        #Güzide Duran
        #demet şener
        #Şebnem Schaefer
        #Buse İskenderoğlu
