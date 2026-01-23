Habertürk
Habertürk
        Ünlü İtalyan modacı Valentino Garavani, Roma'da son yolculuğuna uğurlandı

        Ünlü İtalyan modacı Valentino Garavani, Roma'da son yolculuğuna uğurlandı

        İtalya'da 19 Ocak'ta hayatını kaybeden dünyaca ünlü modacı Valentino Garavani, Roma'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 18:29 Güncelleme: 23.01.2026 - 18:29
        Roma'da son yolculuğuna uğurlandı
        Asıl adı Valentino Clemente Ludovico Garavani olan ve herkes tarafından Valentino olarak bilinen ünlü modacı için, bugün başkentteki Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Bazilikası'nda cenaze töreni yapıldı.

        Töreni yöneten Rahip Pietro Guerini, Valentino'nun moda dünyasına yeni vizyonlar getiren, 'ilahi bir bilgelik' ortaya koyan biri olmayı başardığını söyledi.

        Valentino'nun Roma'daki cenaze töreni, ünlüler geçidine sahne oldu.

        Bazilikadaki törene ABD'li aktris Anne Hathaway, İngiliz aktris Elizabeth Hurley, moda dünyasının ünlü isimlerinden Donatella Versace, Anna Fendi, Brunello Cucinelli ve Tom Ford ile Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri katıldı.

        Anne Hathaway

        VALENTINO GARAVANI KİMDİR?

        Asıl adı Valentino Clemente Ludovico Garavani olan ve herkes tarafından Valentino olarak bilinen tasarımcı, 11 Mayıs 1932'de Pavia kentine bağlı Voghera’da dünyaya geldi.

        Modaya olan tutkusu ve ailesinin yönlendirmesiyle kendisini bu alanda Milano'da geliştiren Valentino, moda dünyasında Fransa'nın başkenti Paris'te parladı. Kendi adını taşıyan moda evini ve markasını 1957'de kuran Valentino, 2007'ye dek burayı yönetti ve daha sonra yönetiminden ayrıldı. Valentino markası, 2012'de Katar merkezli bir şirket tarafından devralındı.

        Moda camiasında 'Valentino kırmızısı' olarak da bilinen en ikonik kırmızı tonunu yaratan ve iyi kalıplar kullanmasıyla kendine has bir tarz oluşturan Valentino, Hollywood’dan birçok ünlü aktrisle çalıştı.

        Fotoğraflar: Shutterstock, Avalon

        #Valentino Garavani
