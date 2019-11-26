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HaberlerDünyadanÜnlü modacı Suna Yurtalan'a ödül yağdı - Magazin haberleri

Ünlü modacı Suna Yurtalan'a ödül yağdı

Tesettür modasında Türkiye'yi dünyada temsil eden ve ülkemize birçok ödül ile geri dönen modacı Suna Yurtalan, geçtiğimiz gün İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde "Yılın En İyi Modacısı" ödülüne layık görüldü

Suna Yurtalan

Tesettür modasında Türkiye'yi dünyada temsil eden ve ülkemize birçok ödül ile geri dönen modacı Suna Yurtalan, ödül yağmuru mutluluğu yaşıyor. Ünlü modacı Suna Yurtalan, geçtiğimiz gün İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde "Yılın En İyi Modacısı" ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninde, yıllardır birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına da teşekkür eden Yurtalan, "Öncelikle, bugün burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bu ödülü layık gören ve organizasyonda emeği geçen herkese, yıllardır omuz omuza çalıştığım ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Dünyanın çalışan modern günlük hayata iş hayatına entegre olan kadınların katacağı renge ihtiyacı var.  Aldığım tüm ödülleri fedakâr annelerimize ve tüm kadınlarımıza armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Setr-i Nur projesi ile herkes tarafından da takdir gören ve fazlasıyla dikkat çeken Suna Yurtalan, Azerbaycan'dan da bir ödül aldığını belirterek, törenden sonra havaalanına gideceğini belirtti.

 

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