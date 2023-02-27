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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü model Abby Choi Hong Kong'da öldürüldü: Korkunç cinayette eski eş gözaltında

Hong Kong polisi, 28 yaşındaki model ve influencer Abby Choi'nin öldürülmesine ilişkin eski eşi ve eski eşinin ailesinin gözaltına alındığını açıkladı.

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  • Ünlü model Abby Choi Hong Kong'da öldürüldü: Korkunç cinayette eski eş gözaltında

    Hong Kong polisi, 28 yaşındaki model ve influencer Abby Choi'nin öldürüldüğünü ve kalıntılarının bir köy evinde bulunduğunu açıkladı.
  • Ünlü model Abby Choi Hong Kong'da öldürüldü: Korkunç cinayette eski eş gözaltında

    Polis Şefi Alan Chung Cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kadının vücut parçalarının bir buzdolabının içinde bulunduğunu açıkladıktan sonra, polisin hala başın yerini tespit etmeye çalıştığını söyledi.
  • Ünlü model Abby Choi Hong Kong'da öldürüldü: Korkunç cinayette eski eş gözaltında

    Kan donduran olayda bir süre sonra yapılan yeni açıklamada bir tencere içerisinde kafatasının bulunduğunu ve bunun genç mankene olduğunun tahmin edildiği belirtildi.
  • Ünlü model Abby Choi Hong Kong'da öldürüldü: Korkunç cinayette eski eş gözaltında

    Polis Şefi Chung, Choi'nin eski kocası Alex Kwong ile eski kocasının babası, annesi ve ağabeyinin tutuklandığını ve cinayetle suçlanacaklarını söyledi. Kwong'un annesinin polisi yanıltma ve adaleti saptırmakla suçlanacağı belirtildi. Chung, "Kurban ve eski kocasının ailesinin büyük meblağlar içeren birçok mali anlaşmazlık yaşadığına inanıyoruz. Muhtemelen kurbanın mal varlığını idare etme şeklinden memnun değildi" diye konuştu.
  • Ünlü model Abby Choi Hong Kong'da öldürüldü: Korkunç cinayette eski eş gözaltında

    Vahşi cinayet, bu tür vakaların nadir görüldüğü Hong Kong'da kamuoyunda şok yaratırken, Polis Kwong'un kanıt olarak götürülen bir minibüsün içinde saldırıya uğradığını ve daha sonra evin içine götürüldüğünü düşünüyor. 
  • Ünlü model Abby Choi Hong Kong'da öldürüldü: Korkunç cinayette eski eş gözaltında

    İki çocuk annesi olan Choi, 100 binden fazla takipçisi olan bir model ve sosyal medya fenomeni olarak tanınıyordu.  Polis, Choi ve Kwong'un iki çocuğuna Choi'nin annesi tarafından bakıldığını söyledi.
  • Ünlü model Abby Choi Hong Kong'da öldürüldü: Korkunç cinayette eski eş gözaltında

    Yargıç Peony Wong, Pazartesi günü sanıkların kefaletle serbest bırakılmasını reddetti ve davayı daha fazla soruşturma yapılması için Mayıs ayına erteledi.
  • Ünlü model Abby Choi Hong Kong'da öldürüldü: Korkunç cinayette eski eş gözaltında

    Genç model ölümünden çok kısa süre önce L'official Monaco dergisinin dijital kapağında "Stil İkonu Abby Choi'nin Yükselişi" manşetiyle yer almıştı.
  • Ünlü model Abby Choi Hong Kong'da öldürüldü: Korkunç cinayette eski eş gözaltında

    * Haberin görselleri Associated Press ve Abby Choi'nin Instagram hesabından  (@xxabbyc) servis edilmiştir.

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