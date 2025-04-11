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        Ünlü Model Lucy Markovic, hayatını kaybetti

        27 yaşındaki model Lucy Markovic, uzun süredir mücadele ettiği nadir bir beyin hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Markovic'in ölümünü ajansı sosyal medya üzerinden duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 20:11 Güncelleme: 11.04.2025 - 20:11
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        Ünlü model hayatını kaybetti
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        'Australia's Next Top Model' adlı yarışmayla tanınan ve modellik kariyerinde önemli başarılara imza atan 27 yaşındaki model Lucy Markovic, hayatını kaybetti.

        Genç modelin acı haberini, bağlı olduğu ajans sosyal medya üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada Markovic’in, uzun süredir nadir görülen bir beyin hastalığıyla mücadele ettiği ve bu zorlu süreçte yaşamını yitirdiği belirtildi.

        Vefat haberinin ardından Markovic’in Instagram hikâyelerinde bir mesaj paylaşarak ölüm doğrulandı. Bu üzücü açıklama, ajansın sadece saatler önce yaptığı "Hayatı için savaşıyor" ifadeli paylaşımın hemen ardından geldi.

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        Ajansın yaptığı açıklamada, Markovic için şu ifadeler kullanıldı; "Lucy, parlayan bir ışıktı. Modellik, onun en büyük hayallerinden biriydi ve bu yolculukta onunla birlikte olmaktan büyük bir onur duyduk. Zarafet, güç ve güzelliği çalışmalarına yansıttı. Ama en çok da sıcaklığı, kahkahaları ve ışıltısıyla kalplerimize dokundu"

        Lucy Markovic, 2015 yılında Tyra Banks’in sunduğu yarışmanın Avustralya versiyonu olan 'Australia's Next Top Model'in 9'uncu sezonuna katılmış ve yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.

        Yarışmanın ardından hızla yükselen kariyeri boyunca, birçok reklam kampanyasında yer aldı ve sayısız defilede podyuma çıktı. Aynı zamanda önde gelen dergilerde fotoğrafları yayımlandı.

        "BU DÖNEMDE ÇOK DUYGUSALIM"

        Üç hafta önce Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımda, beyninde bulunan ve beyin hasarı ile felce neden olabilen anormal kan damarları yumağına (AVM) karşı ameliyat olacağını duyurmuştu. Bu rahatsızlığın yaklaşık dört yıldır kendisinde bulunduğunu açıklayan Markovic, AVM’nin 'golf topu büyüklüğünde' olduğunu ve bu süreçte nöbetler geçirdiğini ifade etmişti. Hastanede çekilmiş bir fotoğrafıyla birlikte beyin taraması görüntüsünü de paylaşan model, paylaşımına şu notu düşmüştü;
        "Bu dönemde çok duygusalım. Hayat bir yolculuk ve bir sonraki bölüme hazırım"

        Fotoğraflar: Instagram, Shutterstocak

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