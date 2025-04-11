Ünlü Model Lucy Markovic, hayatını kaybetti

'Australia's Next Top Model' adlı yarışmayla tanınan ve modellik kariyerinde önemli başarılara imza atan 27 yaşındaki model Lucy Markovic, hayatını kaybetti.

Genç modelin acı haberini, bağlı olduğu ajans sosyal medya üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada Markovic’in, uzun süredir nadir görülen bir beyin hastalığıyla mücadele ettiği ve bu zorlu süreçte yaşamını yitirdiği belirtildi.

Vefat haberinin ardından Markovic’in Instagram hikâyelerinde bir mesaj paylaşarak ölüm doğrulandı. Bu üzücü açıklama, ajansın sadece saatler önce yaptığı "Hayatı için savaşıyor" ifadeli paylaşımın hemen ardından geldi.

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Ajansın yaptığı açıklamada, Markovic için şu ifadeler kullanıldı; "Lucy, parlayan bir ışıktı. Modellik, onun en büyük hayallerinden biriydi ve bu yolculukta onunla birlikte olmaktan büyük bir onur duyduk. Zarafet, güç ve güzelliği çalışmalarına yansıttı. Ama en çok da sıcaklığı, kahkahaları ve ışıltısıyla kalplerimize dokundu"

Lucy Markovic, 2015 yılında Tyra Banks’in sunduğu yarışmanın Avustralya versiyonu olan 'Australia's Next Top Model'in 9'uncu sezonuna katılmış ve yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.