Pek çok dizi ve filmde rol alan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'ndan acı haber geldi. 11 Eylül'de 90 yaşına giren sanatçı, hayatını kaybetti.

"Bizimkiler" dizisinin müziklerinde de imzası bulunan Arif Erkin Güzelbeyoğlu için, 18 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni yapılacak. Sanatçı, öğle vakti Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun vefatının ardından ünlü isimleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi.

Hülya Koçyiğit: Bugün kalbimiz bir kez daha burkuldu. Sanat dünyamız çok kıymetli bir çınarını kaybetti. Tiyatrodan sinemaya, müzikten ekrana uzanan uzun soluklu sanat yolculuğuyla kalplerimize dokunan Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Onu her zaman yüzündeki o sıcak tebessümle, zarafetiyle, üretkenliğiyle ve sanatına duyduğu derin saygıyla hatırlayacağız. Arkasında bıraktığı eserlerle, gönüllerimizde yaşamaya devam edecek. Usta sanatçıyı saygı, sevgi ve derin bir hüzünle uğurluyoruz. Ruhu şad, yolu ışıklarla dolsun. Tüm kalbimle ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

Zafer Algöz: Kıymetli oyuncu ve müzisyen ağabeyimiz Arif Erkin’i kaybettik. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Erdal Özyağcılar: Mimardı, musikişinasdı, oyuncuydu, babamdı, adam gibi adamdı... Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Nurlar içinde yatsın. Engin Akyürek: Güzel insan, canım arif ağabey... Sumru Yavrucuk: Güzel ağabeyim huzurla uyu... Dedemiz, hep kalbimizdesin... İlker Aksum: Ustamız, babamız seni unutmayacağız. Hoşça kal Arif Erkin. Seray Gözler: Saygıyla... Mahsun Kırmızıgül: Bugün içimde ağır bir sessizlik var. Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun vefat haberini aldım. Ah Arif ağabeyim ah... O, set kapandığında bile içimizde ışık bırakmayı bilen nadir insanlardandı. 'Beyaz Melek'te omuz omuza dururken, 'Hayat Devam Ediyor'da aynı nefesi paylaşırken, ondan yalnızca oyunculuğu değil; sabrı, hakkaniyeti ve insan kalmanın inceliğini öğrendik. Bilgeydi, konuşmadığında bile kalbinize dokunurdu. İyi bir usta, iyi bir ağabey, iyi bir insandı. Arif ağabey, sen hep kalbimizde yaşayacaksın. Ruhun şad, mekânın cennet olsun. Ailesine, sevdiklerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum.