Ünlü oyuncu Necip Naşit Özcan hayatını kaybetti

Selim Naşit Özcan'ın oğlu, Adile Naşit'in ise yeğeni olan ünlü oyuncu Necip Naşit Özcan, iki ay önce beyin kanaması geçirmişti. Özcan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

68 yaşındaki Necip Naşit Özcan, 27 Şubat'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

Necip Naşit Özcan'ın vefatı üzerine meslektaşları üzüntüsünü dile getirdi.

Erhan Yazıcıoğlu: Naşit'i de kaybettik. Hızla eksiliyoruz. Çok üzgünüm. Meslektaşlarıma ve tiyatro sevenlere başsağlığı diliyorum.

Süha Uygur: Naşit Özcan’ı kaybettik… İstanbul Şehir Tiyatroları ailesi ve tiyatro camiamızın başı sağ olsun. Işıklar içinde uyu arkadaşım.

NECİP NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?

Necip Naşit Özcan; Tuluat Ustası Naşit Bey'in torunu ve tiyatrocu Selim Naşit Özcan ile Rum Sotiriya Hanım'ın oğlu olarak 1 Ocak 1957'de İstanbul'da doğdu. 1971'de Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda yönetmenliğini Ferih Egemen'in yaptığı 'Ben Çalmadım' adlı çocuk oyunuyla ilk kez sahneye çıkan Necip Naşit Özcan, 1977'de Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro kariyerine başladı.