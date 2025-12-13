Habertürk
        Haberler Dünyadan Ünlü oyuncu Peter Greene, hayatını kaybetti

        Ünlü oyuncu Peter Greene, hayatını kaybetti

        Özellikle 'Pulp Fiction' ve 'The Mask' filmlerindeki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu Peter Greene, 60 yaşında yaşamını yitirdi. Greene, New York'taki dairesinde ölü bulundu

        Giriş: 13.12.2025 - 15:42 Güncelleme: 13.12.2025 - 15:42
        Ünlü oyuncu evinde ölü olarak bulundu
        1994 yapımı 'Maske' filminde 'Dorian Tyrell' karakterine hayat veren, Quentin Tarantino imzalı 'Pulp Fiction'daki 'Zed' rolüyle hafızalarda yer edinen Peter Greene, 60 yaşında hayatını kaybetti. Hollywood yıldızının, New York'un Lower East Side bölgesindeki evinde ölü bulunduğu öğrenildi.

        Polis, olayda herhangi bir suç unsurundan şüphelenilmediğini ve ölüm nedeninin henüz belli olmadığını açıkladı.

        Menajeri Gregg Edwards, ünlü oyuncunun önümüzdeki yılın ocak ayında Mickey Rourke ile birlikte 'Mascots' adlı yeni bir filme başlamak üzere olduğunu belirtti.

