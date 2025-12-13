Ünlü oyuncu Peter Greene, hayatını kaybetti

1994 yapımı 'Maske' filminde 'Dorian Tyrell' karakterine hayat veren, Quentin Tarantino imzalı 'Pulp Fiction'daki 'Zed' rolüyle hafızalarda yer edinen Peter Greene, 60 yaşında hayatını kaybetti. Hollywood yıldızının, New York'un Lower East Side bölgesindeki evinde ölü bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayda herhangi bir suç unsurundan şüphelenilmediğini ve ölüm nedeninin henüz belli olmadığını açıkladı.

Menajeri Gregg Edwards, ünlü oyuncunun önümüzdeki yılın ocak ayında Mickey Rourke ile birlikte 'Mascots' adlı yeni bir filme başlamak üzere olduğunu belirtti.