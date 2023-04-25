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Sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!

Erkeğe Güven Olmaz EGO dizisinde Alperen Duymaz ile başrolü paylaşan Melisa Aslı Pamuk, dizide canlandırdığı Sibel rolüyle beğeni toplamaya devam ediyor. 2011 yılında Miss Turkey birincisi olan Pamuk, 5.1 milyon takipçili hesabından iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Ünlü oyuncu son olarak siyah elbiseli pozuyla göz kamaştırdı. İşte Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk'un Instagram paylaşımları...

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  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!

    Hollanda'da dünyaya gelen 32 yaşındaki ünlü oyuncu 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci seçildi.
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!

    14 yaşında modelliğe başlayan Pamuk; Yer Gök Aşk, Lale Devri, Kurt Seyit ve Şura, Her Sevda Bir Veda, Ulan İstanbul, Asla Vazgeçmem, Kara Sevda, Çarpışma, Yeni Hayat ve Kırmızı Oda dizilerinde rol aldı.
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!

    Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan EGO dizisinde Alperen Duymaz ile başrolü paylaşıyor.
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!

    Erkeklere Güven Olmaz EGO dizisinde canlandırdığı Sibel rolüyle beğeni toplayan ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. 
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!

    Melisa Aslı Pamuk, 5.1 milyon takipçili Instagram hesabından iddialı pozlarını paylaşıyor.
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!

    Son olarak siyah elbiseli pozunu paylaşan Pamuk'un paylaşımına beğeni yağdı.
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!

    İşte Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk'un beğeni toplayan paylaşımları...
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!
  • Ünlü oyuncu sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk siyah elbisesiyle gözleri üzerinde topladı!

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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