İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin İstanbul'da aktif yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 22 kişiyi gözaltına aldı.

FETÖ'NÜN AKTİF HÜCRESİ ÇÖKERTİLDİ

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, FETÖ'nün, İstanbul avrupa yakasında görevlendirdiği, sözde 'eyalet hadimi', 'bölge hadimi', 'mütevelli esnaf', 'ünite yapılanması' ve 'talebe yapılanmasına' üyesi olan 22 zanlı İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

ÜNLÜ PASTANECİ VE TURİZMCİ TUTUKLANDI

İstanbul'da bir pastaneler zincirinin Avrupa Yakası'ndaki şubelerinin isim hakkını kiralayan Mehmet Tahir Sekizkardeş ve bir turizm şirketinin tek başına imza yetkisi bulunmayan genel müdürü Ekrem Ateş'in de aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklandı. Zanlılardan 1'i etkin pişmanlıktan faydalanırken, 1 zanlı da sağlık nedenlerinden dolayı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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